Las startups de Europa e Iberoamérica se reúnen en Salamanca para descubrir las claves del Metaliderazgo

El evento tecnológico Startup Olé que ha reunido en Salamanca durante tres días a más de 150 inversores y 700 ponentes de Europa e Iberoamérica, ha contado este año con la presencia del experto en Liderazgo y Organizaciones, Ignacio Campoy para debatir y analizar las claves que definen el modelo de Metaliderazgo en el entorno de las startups La ponencia magistral de Campoy ha sido una de las más concurridas, dado que precisamente uno de los puntos de conexión de los allí presentes es la innovación y el emprendimiento hoy, en un entorno VUCA como el actual, donde los modelos de liderazgo tradicionales ya no tienen sentido.

Desde la visión del Metaliderazgo de Campoy, este modelo de liderazgo superior e integrador (incluye los cuatro comportamientos de personalidad universales) es el que debe ser usado por los líderes de empresas, organizaciones y cómo no, startups. Porque es el que permite hoy la adaptación y flexibilidad necesaria para gestionar equipos y empresas. Precisamente el concepto de Metaliderazgo da nombre a uno de sus libros: Metaliderazgo, la ruta del éxito, una de sus últimas publicaciones fruto de varios años de investigación.

Durante el encuentro, Campoy hizo hincapié en la importancia de contemplar un cambio de cultura dentro de las empresas, y abordar con urgencia un cambio de paradigma, asumiendo, un modelo de liderazgo rápido, y donde, y parafraseando a Steve Jobs, Campoy hacía suya la frase de que "la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo".

Acerca de Startup Olé

Startup Olé es uno de los eventos tecnológicos y emprendedores con mayor proyección en nuestro país, dirigidos a conectar startups y talento tecnológico-digital con empresas, inversores, aceleradoras, universidades, administraciones públicas y medios de comunicación. Se trata además de un foro que forma parte de los Proyectos Estratégicos en España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.

El evento ha congregado durante tres días en el Palacio de Congresos y el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca a una destacable actividad empresarial e innovadora: workshops especiales, conferencias, concurso de pitching, networking y matchmaking y a lo largo de su historia, más de 40.000 asistentes de más de 120 países ya han tenido la oportunidad de participar en uno de los eventos de referencia en el ámbito de las startups.