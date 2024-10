El Santander Sevilla Master de A1 Padel cierra su primera ronda con victoria local

Se cerró la ronda de treintaidosavos del torneo en la ciudad andaluza con remontada de Jesús Ruiz y Borja Yribarren en tres sets, pareja muy seguida y vitoreada por la grada debido a la condición de local del primero.



La última jornada de treintaidosavos del Santander Sevilla Master comenzaba con el encuentro entre Marc Monné e Ignacio Archieri que se enfrentaban a Igor Amondarain y Tomás Posse.

Desde el inicio del encuentro Monné y Archieri no dieron oportunidad a sus rivales logrando un sólido 6-3 en el primer set. En la segunda manga, Amondarain y Posse se fabricaron un rápido 0-3 que igualarían sus rivales 3-3 en un abrir y cerrar de ojos. Con todo por decidir, el partido llegó a un tie break que cayó de lado de Monné y Archieri (7-6), quienes avanzan a los dieciseisavos de final.

El Palacio de los Deportes de San Pablo continuó con el espectáculo con el duelo entre Samuel Alós y Jaime Menéndez que se enfrentaban a Javier Collantes y Miguel Morales.

Alós y Menéndez conseguían un rápido 3-0 en una primera manga que cerrarían 6-3. El segundo set tuvo el mismo guion, pero para la parte contraria: 0-3 para Collantes y Morales, quienes lo cerraban minutos después con un 2-6. En el tercer y definitivo parcial, Collantes y Morales tuvieron una cantidad muy alta de errores no forzados, lo que les llevó a perder con excesivo margen en contra (6-1).

Jesús «Bubita» Ruiz y Borja Yribarren superaron a Alejandro Pérez y Alejandro Prados en su duelo de 1/32 del torneo remontando, eso sí, para poder pasar de ronda y seguir vivos.

Pérez y Prados empezarían el primer set con un parcial contundente de 0-3 tras dos puntos de oro consecutivos. Los «Alejandros» mantendrían la inercia ganadora y cerrarían el primer set a su favor por 3-6. No obstante, en la continuación, Ruiz e Yribarren despertarían para imponer su juego con varias roturas seguidas que les confirieron el 6-1 que supuso el empate. En el tercer set, un break inicial a su favor les dio la ventaja suficiente para acabar cerrando el encuentro con un 3-6, 6-1 y 6-3. Javi Núñez y Juan Pedro Ramírez superaron una ajustada primera ronda ante los argentinos Gonzalo Sassano y Juan Pablo Dip.

El primer set se decidió con sólo dos puntos de diferencia entre una pareja y otra (27-25) y con el dato clave de los puntos de oro: 3/3 para Núñez-Ramírez aunque bien es cierto que los andaluces lograron sumar muchos más golpes ganadores especialmente en los momentos importantes (6-3). En el segundo set, un mejor arranque de Dip y Sassano les permitió mantener la igualdad hasta el octavo juego donde rompieron el saque de Ramírez y se colocaron 3-5 y saque. Pero no pudieron hacer bueno el punto de oro para mandarlo al tercer set y ahí se cimentó la remontada (7-5) para Núñez-Ramírez.

Balta Parra y Feli Calleja se impusieron de forma clara a Víctor Sáenz y Juan Carlos Gama en el último partido del día y el próximo martes lucharán en dieciseisavos contra ‘Tolito’ Aguirre y ‘Gonza’ Alfonso.

Desde el primer momento, Parra y Calleja demostraron un gran nivel consiguiendo romper el servicio de Gama tanto en el primer juego como en el quinto para alcanzar el 5-1 en menos de media hora y llevarse así el primer set por 6-2. En la segunda manga se confirmaron los peores presagios para Sáenz y Gama, quienes no encontraron forma de reaccionar y recibieron un duro 6-0 de sus rivales.