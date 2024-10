Hace un par de meses, el equipo de Rehabilitación de Tuberías Sin Zanja de Licuas, volvió a la acción en el distrito de Carabanchel, Madrid. La obra consistió en la renovación de una manga continua estructural de 450 metros en una galería de saneamiento de 1,80 metros de diámetro, empleando una de las tecnologías más punteras del mercado. Esta novedosa tecnología destaca no solo por la eficiencia y rapidez de su ejecución, sino también por su sostenibilidad, lo que subraya el compromiso de Licuas con la innovación tecnológica y el respeto por el medio ambiente.

Innovación tecnológica: el motor de Licuas En Licuas, la innovación es el eje central de la estrategia empresarial, tanto presente como futura. Bajo el liderazgo de Joaquín Molpeceres Sánchez, la empresa ha apostado decididamente por la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) como pilares para ofrecer soluciones que mejoren la calidad de los servicios prestados. Esta visión permite a Licuas diferenciarse en el mercado y adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes, trabajadores y proveedores.

La rehabilitación de tuberías sin zanja es un ejemplo destacado de cómo la innovación tecnológica aplicada por Licuas permite ejecutar proyectos de manera más rápida, limpia y eficiente, minimizando el impacto en los ciudadanos y en el entorno urbano.

Rehabilitación de tuberías sin zanja: una solución rápida, eficiente y sostenible La rehabilitación de tuberías sin zanja es una tecnología puntera que Licuas ha implementado en numerosos proyectos, incluido el reciente en Carabanchel. Este sistema permite la renovación y reparación de tuberías sin la necesidad de abrir zanjas, lo que conlleva múltiples ventajas:

Reducción de molestias a los ciudadanos: Al no ser necesario cortar la vía pública, las interrupciones del tráfico y las molestias para los peatones y residentes se reducen considerablemente.

Eficiencia en la ejecución: La tecnología sin zanja permite llevar a cabo la rehabilitación en menos tiempo y con un menor coste que los métodos tradicionales.

Sostenibilidad: Al evitar la apertura de zanjas, se reduce el impacto medioambiental, lo que contribuye a la sostenibilidad y la protección del entorno urbano.

Licuas dispone de especialistas y equipos avanzados que permiten la rehabilitación estructural y semi-estructural de tuberías de dimensiones que van desde DN150 a DN5500 mm, con aplicaciones en diferentes sectores, como redes de aguas residuales, pluviales, agua potable, gas, petróleo, productos petroquímicos y uso industrial.

Planta de impregnación Licuas cuenta con una de las plantas de impregnación de mangas más avanzadas de Europa, ubicada estratégicamente en el centro de la península ibérica. Esta planta permite impregnar mangas de hasta DN2200 con cualquier tipo de resina, en condiciones controladas de temperatura y humedad, asegurando un producto de alta calidad y durabilidad. Gracias a su localización, Licuas puede distribuir las mangas impregnadas de manera segura y eficiente a cualquier punto de España, Portugal o el sur de Francia.

El compromiso de Joaquín Molpeceres con la mejora continua ha llevado a Licuas a establecer vínculos sólidos con empresas y proveedores del sector a nivel internacional, lo que garantiza que la empresa esté siempre al día con las últimas novedades tecnológicas en Europa.

Creación de nueva normativa: UNE-53929 El liderazgo de Licuas en el sector de la rehabilitación de tuberías sin zanja se ha visto reflejado en su colaboración para la creación de la Norma UNE-53929, en conjunto con la Universidad Rey Juan Carlos. Desde que esta tecnología comenzó a aplicarse en España en los años 90, Licuas ha sido pionera en su uso, y ha trabajado en el desarrollo de una normativa específica que se ajuste a las características de las redes españolas.

La UNE-53929 establece criterios unificados para el diseño, cálculo e instalación de tuberías curadas in situ. Además, proporciona un software de libre acceso que permite a los usuarios calcular de manera sencilla el espesor adecuado de la tubería, lo que ofrece mayor seguridad y confianza a todos los agentes involucrados en estos proyectos.

Compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente Uno de los rasgos distintivos de Licuas, bajo la dirección de Joaquín Molpeceres, es su compromiso con la sostenibilidad. La rehabilitación de tuberías sin zanja se alinea con este enfoque, ya que reduce la necesidad de intervención en el suelo, disminuye la producción de residuos y minimiza las emisiones de CO₂ al evitar la apertura de grandes zanjas.

El uso de tecnologías CIPP (Cure In Place Pipe), close-fit y enrollamiento espiral por parte de Licuas permite rehabilitar tuberías de manera rápida y limpia, cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad que demandan las "smartcities" del futuro.

El reciente proyecto de rehabilitación de tuberías sin zanja en Carabanchel, realizado por Licuas, es un ejemplo del liderazgo tecnológico de la empresa en el sector de la construcción y saneamiento en España. Bajo la dirección de Joaquín Molpeceres Sánchez, Licuas ha logrado consolidarse como una referencia en la implementación de tecnologías innovadoras que no solo mejoran la calidad de los servicios, sino que también contribuyen a la sostenibilidad y al desarrollo urbano.

Con un enfoque continuo en la investigación, el desarrollo y la innovación, Licuas continúa liderando el camino hacia el futuro de las infraestructuras, ofreciendo soluciones eficientes, limpias y sostenibles que responden a las necesidades de las ciudades modernas.