Marlon Becerra, excelencia en odontología para una sonrisa saludable y radiante

Sonreír es uno de los mayores placeres de los que puede disfrutar el ser humano y una forma de lucir más atractivo, confiable y resplandeciente. A pesar de esto, hay muchas personas que evitan exhibir esta expresión facial debido a una malformación bucal o a un color amarillento en sus dientes.

En este contexto, existen clínicas dentales profesionales como Odontología de Marlon Becerra que en su variedad de tratamientos dentales cuenta con el diseño de sonrisa con ortodoncia para promover un estilo de vida saludable y radiante en sus pacientes.

Los 3 tipos de diseños de sonrisa que ofrece Odontología de Marlon Becerra Sonreír de una forma perfecta y deslumbrante ya no es algo inalcanzable, gracias a la existencia de tratamientos dentales integrales e innovadores, como el diseño de sonrisa. En este marco, existen tres tipos de diseños que son el de carillas dentales en porcelana (láminas o veeners), resina de alta estética y ortodoncia.

La opción de porcelana resulta ideal para quienes buscan una sonrisa más blanca y brillante a largo plazo, con una alta resistencia y estética superior. Estas carillas tienen la particularidad de adherirse con firmeza al diente y asegurar un aspecto natural por varios años. No obstante, esta alternativa puede ser menos accesible económicamente, pero sus finas láminas le brindan al paciente una duración mayor.

La resina de alta estética, por otra parte, es más asequible e idónea para corregir pequeños desgastes y manchas superficiales. No es un tratamiento doloroso, ya que se procura ser lo más conservador. Sin embargo, las resinas pueden ser más susceptibles a fracturas, sobre todo en pacientes que sufren de bruxismo u otros problemas complejos.

En conclusión, la duración del diseño de sonrisa con carillas dentales o resina estética también depende de los hábitos del paciente, y de los controles periódicos con su odontólogo.

El diseño de sonrisa con ortodoncia La solución de ortodoncia es una de las más recomendadas debido a que embellece la sonrisa, fortalece la salud bucal y previene enfermedades periodontales. Actualmente, Odontología de Marlon Becerra ofrece diferentes tipos de tratamientos ortodóncicos que se adaptan a las necesidades de cada paciente.

Uno de ellos es la ortodoncia sin brackets (invisalign), una alternativa muy demandada por jóvenes y adultos que utiliza alineadores invisibles hechos a medida para corregir malposiciones dentarias y alinear los dientes del paciente, de una manera discreta y sin molestias ni restricciones. Otro es la ortodoncia convencional metálica y estética (brackets metálicos), que es la opción más asequible, conocida y fiable en cuanto al respaldo de evidencia científica.

Por último, está la ortodoncia autoligado metálicos y estéticos, que incluye brackets innovadores y cómodos que impiden la acumulación de placa bacteriana. Este sistema aporta arcos de alta tecnología y no lleva ligaduras elásticas para una experiencia más higiénica y cómoda para el paciente.

A la hora de elegir entre el diseño de sonrisa con ortodoncia, porcelana o resina de alta estética, todo depende de cada paciente y sus intereses. Para esto, Odontología de Marlon Becerra realiza un estudio odontológico previo y recomienda los diversos procedimientos con sus ventajas, desventajas y presupuestos.