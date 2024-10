El pasado mes de julio, el municipio de Garrucha, en la costa de Almería, inauguró oficialmente un nuevo tramo de paseo marítimo que se extiende más de 400 metros, ampliando la conexión del paseo ya existente y brindando un nuevo espacio lúdico para los residentes y visitantes. Este proyecto ha sido posible gracias a una inversión de 1,7 millones de euros del Gobierno de España, como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. La obra fue adjudicada a Licuas, una de las empresas referentes en el sector de la construcción en España, bajo la dirección de su presidente, Joaquín Molpeceres Sánchez.

Licuas y el nuevo paseo marítimo de Garrucha: Un proyecto de transformación La obra de ampliación del paseo marítimo de Garrucha ha sido diseñada para transformar la costa y crear un espacio público de gran valor para el municipio. Con una longitud de 430 metros y un ancho de 50 metros, este nuevo tramo no solo mejora la accesibilidad a la playa, sino que también crea una serie de instalaciones recreativas que incluyen zonas de descanso, una fuente ornamental, áreas de juegos para niños y espacios dedicados a eventos públicos.

Joaquín Molpeceres, presidente de Licuas, expresó su satisfacción por el proyecto: “Este paseo marítimo es una obra que no solo mejora la infraestructura de Garrucha, sino que también genera un espacio de encuentro para sus habitantes y turistas. Estamos orgullosos de contribuir a este proyecto que enriquecerá la vida en el municipio”.

Un espacio polivalente para el disfrute de todos El nuevo tramo del paseo marítimo de Garrucha se ha convertido en un punto de referencia para los residentes y visitantes. La planificación del proyecto ha sido meticulosa para asegurar que el espacio sea multifuncional, lo que permite su uso tanto para actividades diarias como para eventos especiales. Entre las instalaciones más destacadas se encuentran:

Paseos peatonales: Un paseo peatonal contiguo al mar y otro paralelo a la vía rodada, proporcionando un entorno seguro y agradable para los peatones.

Áreas de descanso: Varias zonas con bancos de cara al mar, que ofrecen un lugar ideal para disfrutar del entorno natural.

Acceso mejorado a la playa: Se han creado rampas y escaleras que facilitan el acceso a la playa, garantizando la inclusión de personas con movilidad reducida.

Zonas para eventos: El diseño incluye espacios destinados a la instalación de carpas para exposiciones y actividades culturales, así como un parque infantil para el disfrute de las familias.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, destacó durante la inauguración: “Este nuevo espacio lúdico es un ejemplo claro de cómo el Plan de Recuperación puede transformar las zonas públicas en beneficio de todos: residentes, turistas y empresarios locales”.

Joaquín Molpeceres: Nuevas infraestructuras sostenibles Licuas ha destacado en múltiples proyectos de gran envergadura a lo largo del territorio español, y su implicación en la ampliación del paseo marítimo de Garrucha reafirma su compromiso con la calidad, la seguridad y la sostenibilidad en cada una de sus obras.

Joaquín Molpeceres Sánchez, presidente de Licuas, ha sido una figura clave en la trayectoria de la empresa. Bajo su liderazgo, Licuas ha crecido y se ha consolidado como una de las principales constructoras del país, con una visión que combina la innovación en infraestructuras con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Molpeceres ha sido siempre partidario de que las empresas constructoras tienen una responsabilidad directa en la protección del medio ambiente, y este proyecto en Garrucha es una muestra más de ese compromiso.

“En Licuas, entendemos que cada proyecto es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas. La sostenibilidad y la preservación del medio ambiente son aspectos fundamentales de nuestra filosofía de trabajo, y así lo hemos plasmado en la ampliación del paseo marítimo de Garrucha”, afirmó Molpeceres.

Impacto económico y creación de empleo en la región Además de mejorar las infraestructuras locales, este proyecto ha generado nuevas oportunidades de empleo en la región. Licuas, comprometida con el desarrollo local, ha ofertado puestos de trabajo en la zona de Almería, particularmente para jefe de obra y encargado de obra civil. Estos empleos no solo son una excelente oportunidad para los profesionales de la construcción, sino que también contribuyen al crecimiento económico de la región.

La creación de empleo es una de las prioridades para Joaquín Molpeceres, quien ha asegurado: “Cada obra que emprendemos tiene un impacto directo en las comunidades donde trabajamos, no solo a nivel de infraestructuras, sino también en la creación de empleo y desarrollo local. Estamos comprometidos con seguir generando oportunidades laborales que beneficien a la población local”.

Sostenibilidad y compromiso medioambiental Uno de los aspectos más destacados de esta obra es su integración con el entorno natural. Licuas ha implementado soluciones sostenibles para minimizar el impacto medioambiental de la construcción, con especial atención en la conservación de la costa y la biodiversidad local.

El proyecto también ha contemplado la plantación de vegetación autóctona y la creación de espacios verdes alrededor del castillo de Jesús Nazareno, que se suman a la belleza natural del área. Además, se ha incorporado una fuente con chorros de agua que no solo tiene un carácter ornamental, sino que también es funcional y pisable, ofreciendo una experiencia interactiva para los visitantes.

Este espacio lúdico polivalente, desarrollado por Licuas bajo la dirección de Joaquín Molpeceres Sánchez, no solo mejora la conectividad y accesibilidad de la costa, sino que también promueve la sostenibilidad y el desarrollo económico local. Con este proyecto, Licuas reafirma su compromiso con la excelencia en infraestructuras y el bienestar de las comunidades en las que opera.

El paseo marítimo de Garrucha es ahora un lugar para el disfrute de todos, un espacio que simboliza la fusión entre progreso, naturaleza y sostenibilidad.