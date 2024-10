¿Qué es la financiación con capital privado?

Tras el cierre de muchas entidades bancarias y el aumento de personas en la lista de morosos, comenzaron a surgir alternativas de financiación en España. Dentro de estas alternativas se posicionó el préstamo de capital privado como una de las más relevantes para emprendedores, startups, autónomos y compañías en declive. Este préstamo se refiere básicamente a cualquier método de financiación no gestionado por una entidad bancaria. La empresa Dexter ofrece este tipo de financiación con garantía hipotecaria bajo un procedimiento ágil, flexible y de alta cobertura.

Préstamos de capital privado con garantía hipotecaria Dentro de las opciones de financiación con capital privado, la que incluye garantía hipotecaria es considerada como una de las más viables tanto para el solicitante como para la empresa prestamista. La razón de ello es que, dependiendo del valor del patrimonio, el deudor puede conseguir excelentes importes y beneficios incluso si se encuentra en la lista de morosos. Este tipo de préstamo se ha hecho muy popular en España y es solicitado constantemente por emprendedores y negocios que tienen pendientes liquidaciones y no desean detener sus operaciones.

¿Existe alguna restricción para solicitar un préstamo de capital privado? Todas las personas y compañías que hayan sido rechazadas por una entidad bancaria pueden optar por una financiación de capital privado con garantía hipotecaria. Por supuesto, cada empresa tiene sus requisitos y prestan tras evaluar el patrimonio y valor de propiedad que es presentado como garantía. La empresa Dexter, especializada en capital privado, ofrece préstamos bastante atractivos para todo tipo de activos y proyectos, incluyendo los urbanísticos. Estos préstamos están disponibles para todo el territorio español, no implican gastos anticipados y están sujetos a hipotecas de primer rango. Es importante destacar que Dexter ofrece un estudio de viabilidad totalmente gratuito para que sus clientes puedan asegurarse de que son aptos para recibir un préstamo capital privado con garantía hipotecaria.