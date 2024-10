Entrevista a Gonzalo Pando, arquitecto director en PANDO ARQUITECTOS

En la actualidad, las comunidades, empresas y entidades que aplican soluciones de sostenibilidad representan el mayor porcentaje de mejoría para la restauración del medioambiente. La razón de ello es que los proyectos de gran escala basados en la autosuficiencia y sustentabilidad incluyen significativamente en la reducción de gases contaminantes. Asimismo, estos promueven un ahorro considerable de recursos naturales, lo cual fortalece la preservación del ecosistema y las zonas verdes indispensables para la vida terrestre y marítima.

Los arquitectos en Gijón de PANDO ARQUITECTOS se encuentran entre las empresas especializadas en la autosuficiencia, sostenibilidad y arquitectura bioclimática. Estos planifican, diseñan y construyen viviendas unifamiliares, jardines, piscinas, comercios, negocios, edificios y residencias respetuosas con el planeta Tierra. Además, ofrecen servicios de interiorismo, reformas y certificaciones energéticas para el mismo fin.

¿Por qué PANDO ARQUITECTOS decidió integrar la sostenibilidad y autosuficiencia en sus proyectos?

Porque tenemos la respuesta al consumo energético en nuestro entorno en forma de energías renovables (sol, viento, lluvia...).

¿Cuál es la filosofía detrás del enfoque de PANDO ARQUITECTOS para la creación de viviendas autosuficientes?

Actualmente, las viviendas forman parte de nuestra vida, pero no forman parte del entorno natural con el que compiten. Creemos que se deben implementar soluciones amables que permitan una estrecha relación entre las partes. Ese es nuestro camino a seguir.

¿Qué tipo de estrategias utiliza el estudio para construir hogares autosuficientes?

Primero reducir al máximo la demanda de energía con envolvente estancas y segundo captar esta energía de nuestro entorno natural.

¿De qué forma la empresa implementa la bioclimática en el desarrollo de viviendas?

Buscamos los recursos del lugar. El sol, el viento, la lluvia, la madera, la tierra, el barro... y los implementamos en nuestros proyectos.

¿Cómo PANDO ARQUITECTOS determina si una propiedad es apta o no para ser autosuficiente y tener sistemas de bioclimática?

Todas las viviendas son aptas para ser autosuficientes, el trabajo sobre la envolvente es esencial para garantizar una mínima demanda de energía, y esto se puede hacer en cualquier proyecto, y la captación de energías las tenemos en cualquier entorno o lugar en mayor o menor medida.

¿En estas viviendas se necesita calefacción?

No. El aporte de la energía solar, una ventilación mecánica con recuperación del calor de última generación, una chimenea passivahuss, y unos vidrios con control solar bajo emisivos, y por supuesto un control a través de un test de blower door que nos indique que la estanquidad de la casa es óptima, es suficiente para no invertir en calefacción.

¿Cuál ha sido el mayor reto para la empresa con relación a la integración de la sostenibilidad?

Potabilizar el agua de lluvia sin la utilización de cloros y buscar el equilibrio en la producción de la energía renovable que necesita una casa.

¿Cuál es el proyecto más emblemático en el cual han trabajado hasta la fecha?

El primer proyecto que no conectamos a redes públicas de agua o electricidad.

¿PANDO ARQUITECTOS tiene algún plan o estrategia para educar a sus clientes en la materia de sostenibilidad y autosuficiencia?

Claro, a los clientes por lo general les encanta la comunicación con su entorno natural, y si es para mejorar su habitat, su eficiencia, su consumo y en definitiva su gasto escuchan encantados

¿Qué tecnologías y herramientas modernas utiliza el estudio para mejorar la calidad de sus trabajos?

La sensibilidad al entorno, la presencia física en el lugar, el corazón para trabajar con determinación. Hoy en día hay gran cantidad de información y tecnologías al servicio de los arquitectos, pero las más importantes están dentro de uno mismo. Son necesaria para buscar el equilibrio en los proyectos.

¿Cuáles son los objetivos de crecimiento, expansión y mejoría en materia de sostenibilidad para la próxima década?

Hoy en día es relativamente sencillo implementar soluciones encaminadas a la sostenibilidad en viviendas unifamiliares. El reto está en el consenso de las personas que viven en los edificios y que deben mejorar sus eficiencias energéticas. Ahí tenemos camino por recorrer...

PANDO ARQUITECTOS está comprometido con integrar los procesos y principios de la arquitectura inteligente y sostenible en las propiedades españolas. Esto lo hace con el objetivo de construir un futuro más provechoso para la sociedad actual y las nuevas generaciones. Gracias a los 30 años de experiencia de la compañía y el estudio y actualización constante de su equipo está preparada para ofrecer soluciones integrales a cualquier propietario o empresa. Esto incluye tanto las construcciones desde cero de propiedades, centros comerciales, residencias y edificios como la reforma integral de las mismas.