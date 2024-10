El software a medida es una inversión estratégica para las empresas que buscan crecer

En un mundo donde la tecnología se ha vuelto fundamental para el éxito empresarial, las decisiones que las empresas toman sobre sus herramientas digitales son más críticas que nunca. Hablamos con Francisco Larios, CEO de Softcode, empresa especializada en el desarrollo de software a medida, para conocer de primera mano por qué una solución personalizada es más beneficiosa que un software genérico.

Francisco, muchas empresas aún prefieren optar por software genéricos debido a su accesibilidad.

¿Por qué recomendarías un software a medida en lugar de una solución estándar?

Es cierto que los softwares genéricos son atractivos inicialmente por su accesibilidad y su aparente bajo coste. Sin embargo, esas soluciones están diseñadas para cubrir las necesidades de un mercado muy amplio, y eso significa que no siempre se ajustan bien a las necesidades específicas de cada negocio. Un software a medida, por otro lado, se desarrolla pensando en la naturaleza única de cada empresa. Proporciona flexibilidad, escalabilidad y, lo más importante, una optimización de los procesos que puede traducirse en una ventaja competitiva significativa a largo plazo.

¿Cuál es la principal ventaja que obtienen las empresas que apuestan por un software personalizado?

La Adaptabilidad. Cuando desarrollamos un software a medida, analizamos los procesos específicos de la empresa y diseñamos una solución que responda directamente a sus necesidades. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce la dependencia de soluciones externas que pueden ser complejas de integrar, obteniendo un control total sobre sus sistemas. Desde el nivel de seguridad hasta las actualizaciones, todo se ajusta a sus necesidades y tiempos. No dependen de un proveedor que marque el ritmo de cambios o parches. Y esto, en industrias donde la seguridad de los datos es clave, marca una gran diferencia.

¿Cómo beneficia a una empresa tener un software que evoluciona junto a su crecimiento?

Una de las quejas más comunes que escuchamos de las empresas que usan software genérico es que, a medida que crecen, se ven obligadas a migrar a plataformas más avanzadas o a invertir en complementos que encarecen el sistema. Con un software a medida, la empresa puede escalar sin esas limitaciones. El sistema se adapta al crecimiento, ya sea en términos de nuevas funcionalidades, mayor número de usuarios o la integración de nuevas tecnologías. En resumen, es una inversión inteligente a largo plazo, ya que se evitan los costos recurrentes de actualizaciones o migraciones forzadas.

Uno de los mayores retos para las empresas es la integración de sus sistemas actuales. ¿Cómo ayuda Softcode en este aspecto?

Este es un aspecto crucial. Las soluciones genéricas, al no estar diseñadas específicamente para cada empresa, suelen presentar dificultades al integrarse con otros sistemas que la empresa ya utiliza. Un software a medida, sin embargo, se desarrolla pensando en cómo se va a integrar con los sistemas ya existentes. En Softcode nos aseguramos de que el software funcione en armonía con las herramientas ya implementadas, optimizando así la productividad y eliminando barreras tecnológicas.

¿Cuáles son los beneficios a nivel de retorno de inversión de un software a medida?

El retorno de inversión (ROI) en un software a medida es considerablemente mayor a largo plazo. Si bien la inversión inicial puede ser más alta que la de un software genérico, los beneficios en productividad que ofrece un sistema personalizado superan con creces ese coste inicial. Al evitar las cuotas recurrentes por licencias, actualizaciones constantes y la compra de soluciones adicionales para compensar las carencias del software genérico, el retorno es más sólido. Además, un sistema diseñado específicamente para tu empresa reduce el tiempo de formación del equipo y aumenta la eficiencia operativa, lo que también se traduce en ahorro.

Finalmente, ¿Qué le dirías a una empresa que aún duda entre un software a medida o uno genérico?

Le diría que piense en el futuro de su empresa. Un software genérico puede ser una solución rápida a corto plazo, pero no ofrece la flexibilidad ni la escalabilidad necesarias para un crecimiento a largo plazo. En cambio, un software a medida es una herramienta que crece con tu negocio, optimiza tus procesos y te proporciona una ventaja competitiva real. En Softcode, no solo creamos software, sino que desarrollamos soluciones que se convierten en parte integral del éxito de nuestros clientes.

Con esta conversación con Francisco Larios de Softcode, queda claro que el desarrollo de software a medida no es solo una opción tecnológica, sino una estrategia empresarial inteligente para aquellas empresas que buscan optimizar su eficiencia, proteger sus datos y estar listas para escalar sin limitaciones.

