Los portabebés ergonómicos de Kangura permiten acceder a múltiples beneficios

Después de haber estado durante 9 meses en el vientre materno escuchando los latidos y la voz de mamá, el bebé necesita un entorno lo más parecido al que tenía durante su gestación. En este sentido, el porteo se presenta como una opción ideal para dar respuesta a esta necesidad. De hecho, desde tiempos ancestrales y en diferentes culturas del mundo, las madres han tenido la costumbre de realizar sus tareas diarias porteando sus bebés pegados al cuerpo en bolsas especiales tipo canguro.

En España, desde 2009 la empresa Kangura promueve el porteo ergonómico, poniendo a disposición de los padres sus variados modelos de portabebés. En la siguiente entrevista, un representante de esta firma ofrece más información sobre esta práctica.

¿Cuáles son los beneficios del porteo tanto para los padres como para el bebé?

El porteo tiene numerosos beneficios. Favorece el vínculo afectivo entre el bebé y la persona que lo lleva, genera sensación de seguridad y calma al bebé, y facilita la lactancia. También favorece el desarrollo psicomotor del bebé, disminuye el cólico del lactante y la incidencia de plagiocefalia. Para las familias, el porteo es una manera cómoda de tener a sus bebés cerca mientras se mantienen manos libres, mejorando la movilidad en el día a día.

¿Qué recomendaciones nos podría compartir para cuidar que la posición del bebé sea respetuosa con su fisiología al usar un portabebé?

El bebé debe ir en posición de ranita, es decir, con las rodillas más altas que el culete formando una "M". Su espalda debe mantener la curvatura natural en forma de "C". Además, la cabeza del bebé debe estar a la vista y a la distancia de un beso

¿Qué cuidados se deben tener para garantizar el uso seguro del portabebé?

Para un uso seguro del portabebé, es importante asegurarse de que el portabebé esté bien ajustado y que el bebé esté siempre visible y accesible. Evitar cubrir la cara del bebé.

Ustedes realizan talleres sobre porteo ergonómico, ¿Quiénes y cómo pueden asistir?

Somos muy activas en nuestras redes sociales, donde tenemos muchos vídeos, además de nuestro canal de YouTube. En Kangura siempre estamos listas para ofrecer un asesoramiento individual y personalizado. Además, en caso de dudas podemos realizar una videollamada con el cliente.

¿Por qué es importante promover el uso de portabebés ergonómicos?

Por salud y desarrollo del bebé, ya que nacen muy inmaduros. Los portabebés ergonómicos respetan la postura natural del bebé, cuidando tanto su desarrollo físico como el confort de quien portea. Promueven una posición adecuada que favorece la salud de la columna vertebral y las caderas del bebé, previniendo problemas de postura.

¿Cómo se clasifican los modelos de portabebés que comercializa Kangura?

En Kangura disponemos de diferentes portabebés como fulares elásticos, mochilas evolutivas, bandoleras, camisetas de porteo, mei tai. En Kangura, como tienda única especializada en portabebés ergonómicos, disponemos de un catálogo muy amplio para poder ofrecer el portabebés perfecto a cada familia.

¿Cuáles son las características de cada uno de los portabebés que comercializa la tienda?

En común podemos decir que todos son ergonómicos y respetan tanto al bebé como al porteador.

Según la edad del bebé, ¿Cuál es el portabebé que se debe usar?

Como primera opción recomendamos el uso de portabebés sin forma como el fular elástico, pero disponemos de muchas opciones que nos permiten adaptarnos a cada situación familiar. Hay mochilas evolutivas que se ajustan muy bien al cuerpo de bebés pequeños.

¿Qué son los portabebés ergonómicos? ¿En qué se diferencian de otros portabebés que hay en el mercado?

Los portabebés ergonómicos aseguran una postura adecuada tanto para el bebé como para quien portea. A diferencia de otros portabebés no ergonómicos, estos garantizan que el bebé va sentado en posición de "M" y no colgado, lo cual favorece el desarrollo de sus caderas y columna vertebral.

Finalmente, el porteo ha despertado el interés en la comunidad científica. Según especialistas en la materia, esta práctica ancestral proporciona beneficios emocionales y físicos al bebé. Por ejemplo, les permite sentirse más seguros y controlar problemas de reflujo. Pero también beneficia a los padres, ya que se fortalece el vínculo entre padres e hijos. Con los productos que vende Kangura es posible acceder a todos estos beneficios.