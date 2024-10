En 2025 los trabajadores que no aprendan habilidades digitales podrían perder sus empleos

En 2025, la automatización y la inteligencia artificial generarán una revolución en el mercado laboral, con la eliminación de millones de empleos y la creación de nuevas oportunidades. Por tal motivo, es fundamental implementar una capacitación profesional que garantice la formación adecuada en las empresas, para poder afrontar los inevitables cambios que se plantean dentro de la revolución digital. Hoy hablamos con Hermel Balcázar, CEO de AICAD Business School, para analizar este fenómeno y cómo las instituciones educativas pueden prepararse para enfrentar este desafío.

Se estima que en 2025, la digitalización hará obsoletos 85 millones de empleos a nivel global. ¿Cómo afectará esto al mercado laboral y qué debemos esperar?

Según el Foro Económico Mundial, la automatización provocará la desaparición de 85 millones de empleos para 2025. Sin embargo, según otras fuentes se estima que se crearán 150 millones de nuevas vacantes, particularmente en áreas tecnológicas como la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el Marketing Digital y el aprendizaje automático. Esta transición afectará principalmente a empleos que son fácilmente automatizables, pero al mismo tiempo, abrirá una gran oportunidad para aquellos que adquieran las habilidades necesarias para trabajar en estos nuevos sectores.

¿Cuáles son los perfiles más demandados en este contexto de transformación digital?

Las empresas están buscando científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, expertos en ciberseguridad, Marketing y profesionales en machine learning. Estos perfiles se han vuelto esenciales en la cuarta revolución industrial, donde la tecnología y los datos son el nuevo motor de crecimiento. Además, el reto de la ciberseguridad es cada vez más grande, especialmente con el incremento de los ciberataques, lo que coloca a los expertos en este campo entre los más demandados.

¿Cómo puede la educación prepararse para formar a estos nuevos profesionales?

La educación especializada es fundamental para enfrentar estos cambios. En AICAD Business School, hemos diseñado programas de formación que no solo brindan las bases teóricas, sino que también están alineados con las demandas del mercado actual. Nuestros másteres en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Ciberseguridad preparan a los estudiantes para afrontar los retos del futuro, combinando conocimientos técnicos con principios éticos que son clave en el desarrollo de estas tecnologías.

¿Qué importancia tiene el componente ético en estas nuevas áreas tecnológicas?

La ética es crítica en el desarrollo de la IA y la automatización. Las decisiones que tomen las máquinas impactan directamente en la vida de las personas, por lo que los profesionales deben estar preparados para gestionar estos sistemas de manera responsable. En AICAD, no solo enseñamos a nuestros estudiantes las habilidades técnicas necesarias, sino que también promovemos una comprensión profunda de las implicaciones éticas y legales de la IA y otras tecnologías disruptivas.

¿Por qué recomendarías los másteres de AICAD en estas áreas tecnológicas para los profesionales del futuro?

Los másteres en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Ciberseguridad de AICAD Business School ofrecen una formación integral, con un enfoque práctico y actualizado. Nuestros estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos avanzados, sino que también desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones estratégicas en entornos empresariales complejos. Además, el acceso a una red de contactos profesionales y a proyectos reales dentro de la industria les brinda una ventaja competitiva en el mercado laboral.

Es un hecho que hoy en día el mundo se ha convertido en un lugar tecnológico, donde se están dando pasos agigantados hacia la automatización y la digitalización de muchos procesos. Gracias a la reputación académica de escuelas de negocios como AICAD Business School es posible obtener una formación de alta calidad, actualizada y con destacados profesionales del sector, para brindar una excelente capacitación profesional ética y de alto valor para el sector empresarial.