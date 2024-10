Creatividad en evolución; El equilibrio entre lo digital, lo analógico y el talento

En un mundo donde las fronteras entre lo digital y lo analógico son cada vez más difusas, NCA Smart se ha posicionado como una agencia que entiende este nuevo contexto, donde la creatividad no solo debe ser impactante, sino también coherente con los valores de las empresas y capaz de generar resultados tanto en el marketing B2B como en la gestión del talento.

En esta entrevista, se explora cómo NCA Smart ha integrado estas disciplinas para ofrecer soluciones creativas innovadoras, adaptadas a las necesidades de cada cliente, y cómo el equilibrio entre lo humano y lo tecnológico se mantiene clave en su enfoque.

¿Qué es ser una agencia creativa hoy en día y qué supone para NCA?

Hoy en día, una agencia creativa no solo se encarga de captar la atención con mensajes y campañas que se destaquen, sino también de conectar con el público objetivo de manera relevante. En NCA Smart, creemos que la creatividad debe estar al servicio de la marca, para que no solo se vea, sino que también se comprenda y recuerde. Aseguramos de que las propuestas no solo sean visualmente atractivas, sino que comuniquen lo que las empresas y marcas necesitan transmitir, ya sea a través de medios digitales o analógicos. Cada punto de contacto es válido cuando se persigue el mismo fin: conectar y generar impacto.

Además, en un entorno en constante cambio, la creatividad se convierte en una herramienta esencial para encontrar soluciones diferentes. No basta con replicar lo que hace la competencia, sino que hay que innovar y aplicar enfoques nuevos, incluso inspirándose en otros sectores: eso siempre enriquece. En NCA Smart, eso significa estar siempre abiertos a lo inesperado, buscando formas frescas y originales de comunicar.

¿Cuál es el sector o los públicos donde más ha evolucionado la creatividad?

Antes, la creatividad se centraba mayormente en el B2C y en medios masivos, mientras que sectores como el B2B o el marketing industrial tenían una comunicación mucho más básica, muy centrada en precio y producto.

Las redes sociales y los medios verticales (especializados en sectores) permiten llegar directamente a públicos más reducidos o segmentados. Además, los eventos comerciales, como las ferias, se han convertido en auténticos escaparates de comunicación e imagen para las marcas y empresas. Antes, la asistencia a una feria era gestionada puramente desde el área comercial; ahora, es necesario destacar, captar la atención, informar, persuadir e incluso emocionar para generar verdadero impacto y conexión con los asistentes.

Hoy, las empresas han comprendido que la creatividad no es exclusiva del consumidor final. En B2B, por ejemplo, se ha pasado de mensajes planos y directos a enfoques más elaborados que buscan no solo informar, sino persuadir, emocionar y fidelizar.

Asimismo, se ha visto una gran evolución en la comunicación interna y la gestión del talento. Antes, los empleados recibían información escueta; ahora, las empresas saben que son sus principales embajadores, y por ello la creatividad se aplica también para mantenerlos motivados y alineados con la marca. En NCA Smart, creemos que atraer y retener talento es tan importante como atraer clientes, y eso implica ofrecer algo más que un trabajo: se trata de un proyecto de vida.

¿Crees que la creatividad estará cuestionada por la IA?

Pues creo que no. La IA va a revolucionar muchos aspectos, pero la creatividad humana sigue siendo insustituible. Aunque la IA puede procesar datos y generar propuestas a gran escala, la creatividad requiere empatía, interpretación y la capacidad de adaptarse a situaciones inesperadas, algo que por el momento solo las personas pueden hacer. Por ejemplo, aunque el ecommerce ha crecido exponencialmente, las ganas de las personas por vivir experiencias únicas en el mundo físico también han aumentado, como se ve en la recuperación del turismo o los eventos en vivo.

La IA será una herramienta que complementará la creatividad, pero parece que de momento no podrá reemplazará esa chispa humana que conecta con las emociones, algo fundamental para crear experiencias memorables. Por eso, en NCA Smart creemos que el reto está en combinar ambos mundos: aprovechar la tecnología para ser más eficientes, pero sin perder el toque humano.