La Región de Murcia volverá a ser el epicentro del Emprendimiento verde y circular.

II Encuentro del Emprendimiento verde y Circular. La Región de Murcia se convertirá en el epicentro del emprendimiento y la sostenibilidad, desde el próximos 22 y hasta el 24 de octubre. La Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo y la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (Aema RM) organizan este segundo encuentro donde están invitados todas aquellas personas que deseen conocer nuevas ideas, a través de los emprendedores, ponentes y entidades. La Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo y la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia https://www.aema-rm.org/ organizan la II ENCUENTRO DEL EMPRENDIMIENTO VERDE Y CIRCULAR.

Desde el 22 y hasta el 24 de octubre se llevarán a cabo actividades y eventos con el objetivo de promover el emprendimiento verde y circular a toda la población. Este segundo encuentro tiene como lema "EL EMPRENDIMIENTO TOMA LA PALABRA" y pretende difundir el nuevo paradigma de la Economía Verde y Circular entre ciudadanía, empresas e instituciones. Una forma de que se implemente como herramienta local para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para ello contará con:

Celebración de una Jornada Divulgativa de Economía y Emprendimiento Verde y Circular, una jornada donde reunir a los/las principales expertos/as nacionales en materia de emprendimiento.

Celebración del Ecoday, concurso y evento de ideas ambientales, patrocinado por Aguas de Murcia.

Celebración de GREENDATE, el networking de emprendedores e instituciones. Este II Encuentro se realiza en colaboración con la empresa AGUAS DE MURCIA y las organizaciones empresariales OMEP, REAS y AMUSAL; se enmarca dentro de las actuaciones del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-27, y el convenio firmado por AEMA con el Ayuntamiento de Murcia para la dinamización y el impulso del desarrollo económico local y particularmente de la economía verde y circular.

EL EMPRENDIMIENTO TOMA LA PALABRA

El II Encuentro de Emprendimiento Verde y Circular dará comienzo el martes 22 de octubre en la sede de AMUSAL. Allí celebraremos la jornada: "Las oportunidades del observatorio de economía circular de AMUSAL Podremos conocer de primera mano las oportunidades que ofrece esta plataforma y poder emprender de una manera más eficaz.

El día 23 de octubre, el Centro de Iniciativas Municipales (CIMM) acogerá el ECODAY, un concurso que brindará la oportunidad de convertirnos en agente transformador para la sostenibilidad. Este año el reto a conseguir de la mano de Aguas de Murcia: ayúdar a solventar el reto de que la ciudadanía consuma agua del grifo y no embotellada.

C/ Acisclo Díaz 5c, 4º 30005-Murcia Tel: 699907727 E-mail: aema@aema-rm.org

El ECODAY busca a personas implicadas con la acción social y el cambio climático. El único requisito es ser mayor de edad. Será dirigido por Nicola Cerantolla, uno de los máximos expertos en habla hispana en Economía Circular.

Por último, cerraremos el II Encuentro el día 24 en el Museo de la Ciencia y el Agua con el acto:

II Encuentro de emprendimiento verde y circular: el emprendimiento toma la palabra. Tendremos la oportunidad de encontrarnos con algunas de las entidades más significativas del emprendimiento y la economía circular y verde, a través de un FACE TO FACE con las diferentes instituciones participantes, donde en distintas localizaciones del Museo tendrán un espacio

para poder tener un contacto directo con ellas. A esto le seguirá un GREENDATE, un espacio de networking donde se interactúa entre todos de una manera más distendida. Todo ello junto a charlas con emprendedores de éxito y proyección de documentales.

Este segundo encuentro se configura como un espacio donde el principal protagonista es el emprendimiento, y donde el emprendimiento toma la palabra.

* Todos los actos son gratuitos. Es necesaria inscripción previa en www.aema-rm.org

 Cuándo: 22 al 24 de octubre

 Dónde: 3 localizaciones. Día 22 en AMUSAL, día 23 en el CIMM, día 24 en el Museo de la

Ciencia y el Agua.