Los madrileños son los más interesados por los seguros de salud

Los madrileños son los que muestran un mayor interés por su salud. Así se desprende de un informe elaborado por InKomparable, con datos recogidos a través de analíticas de búsqueda del comparador de seguros y también de Google.

Por regiones, por detrás de la Comunidad de Madrid se encuentran Canarias, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Al otro lado de la balanza, los ciudadanos del País Vasco, Murcia, Navarra y Cantabria son los que menos búsqueda realizaron para encontrar un seguro de salud adecuado a las necesidades. “Cada vez hay una mayor concienciación por la salud, sobre todo, a raíz de la pandemia. Este interés por cuidar del bienestar de la familia se ha traducido en un aumento de la demanda de este tipo de seguros” comenta Vanesa de Pablo, directora comercial de Correduría Seguros Nogal.

Teniendo en cuenta la estacionalidad, “en otoño, sobre todo el mes de noviembre, se aprecia un incremento en el interés por tener una cobertura médica privada. Esta tendencia se debe, por un lado, al aumento de patologías propias de la época del año, como los virus respiratorios. Y, por otro lado, coincide con el comienzo de las campañas de las aseguradoras para captar nuevos clientes, ya que es un tipo de seguro que se contrata a primeros de año”, detalla Vanesa de Pablo.

El estudio de tendencias elaborado por InKomparable arroja otros datos interesantes cómo el ranking de aseguradoras más buscadas por los usuarios. En este sentido, Caser es la que ha tenido un mayor número de búsquedas durante este año para la cobertura sanitaria, seguida de Sanitas, Mapfre, DKV, Axa, Adeslas, Línea Directa y Asisa.

Atendiendo a la evolución de las búsquedas por compañía cabe destacar cómo ha aumentado el interés del usuario hacia los servicios de salud que ofrece Línea Directa, multiplicándose por siete el número de búsquedas en un año. Otras aseguradoras que han ganado en visitas han sido Divina Pastora, Caser, Asisa, Mutua Madrileña y Allianz. Mientras que Mafpre, Generali y Fiatc han visto reducidas sus búsquedas en torno al 20%.

Tendencia para 2025: hiperpersonalización como valor añadido al servicio Debido a la competencia existente por captar clientes en los seguros de salud, la tendencia para 2025 va encaminada a conseguir la diferenciación a través de la hiperpersonalización. “Las compañías están muy involucradas en ofrecer servicios que aporten un valor añadido a las coberturas que ya ofrecen, como pueden ser las comunicaciones personalizadas, la atención médica virtual o agilizar los trámites a través de la app, entre otros. Para ello, es esencial la transformación digital del sector y la explotación de los datos que se obtienen a través de la recopilación y análisis de los mismos, con el fin de conseguir un perfil muy detallado de cada cliente para ofrecerle el servicio que necesita en cada momento”, puntualiza la directora comercial de Correduría Seguros Nogal.

Correduría Seguros Nogal forma parte de las empresas del sector que se encuentran en plena transformación digital. Uno de sus últimos proyectos es InKomparable, una plataforma de comparación online.

InKomparable no solo es una herramienta de comparación de seguros, sino que los usuarios pueden beneficiarse de un asesoramiento personalizado, que otros comparadores no ofrecen. Y es que la gran baza de este comparador, que podría parecer uno más del mercado, está en la atención directa y personalizada. En concreto, es un buscador con todas las ventajas de un comparador online, pero con una fórmula híbrida: una herramienta que permite comparar seguros de forma rápida entre los mejores del mercado, pero con un soporte físico real —formado por un equipo de más de 160 personas — para asesorar, solventar y aclarar las dudas que habitualmente surgen en una decisión que a priori puede resultar fácil, pero que no siempre lo es.