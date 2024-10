Camino, Nittetsu y Denham Capital firman un acuerdo para la adquisición del proyecto de cobre Puquios

El acuerdo de compra de acciones entre las compañías se ha firmado el 4 de octubre Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC PINK:CAMZF) («Camino» o la «Compañía») se complace en anunciar que, además de su comunicado de prensa del 27 de junio de 2024, ha firmado un acuerdo definitivo de compra de acciones con fecha 4 de octubre de 2024 («Acuerdo») con Nittetsu Mining Co., Ltd. («Nittetsu») y Santiago Metals Investment Holdings II SL y Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC (en conjunto, los «Vendedores»). («Nittetsu») y Santiago Metals Investment Holdings II SL y Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC (conjuntamente, los «Vendedores»), en virtud del cual Camino y Nittetsu adquirirán conjuntamente (a través de una entidad chilena de la que Camino y Nittetsu son copropietarios al 50%) todas las acciones emitidas y en circulación de Cuprum Resources Chile SpA («Cuprum»), una sociedad constituida en Chile y propietaria del Proyecto Puquios («Puquios» o el «Proyecto»), un proyecto de cobre listo para la construcción ubicado en Chile (la «Transacción»).

En relación con la transacción, y sujeto a la aprobación de la TSX Venture Exchange (la «Bolsa»), Camino tiene la intención de llevar a cabo una colocación privada de acciones ordinarias que se cerrará antes o simultáneamente con el cierre de la transacción, por unos ingresos brutos de hasta 2 millones de dólares con fines de capital circulante. Las condiciones, el calendario y el precio de dicha financiación aún no se han concretado y se detallarán en un comunicado de prensa posterior. Los vendedores han acordado participar en la financiación, directa o indirectamente, por un importe de 500.000 dólares.

Los vendedores son empresas propiedad de un fondo asesorado por Denham Capital Management LP («Denham») y son partes no independientes de Camino según las políticas de la Bolsa. Los fondos separados asesorados por Denham tienen una participación accionarial en Camino de aproximadamente el 15% y Justin Machin, director general de Denham, es también miembro del consejo de administración de Camino.

La transacción constituirá una «adquisición inversa» en condiciones de independencia mutua para Camino, tal y como se define este término en la Política 5.2 de la Bolsa. La empresa solicitará una exención de la Bolsa con respecto a cualquier requisito de patrocinio en relación con la transacción.

Todos los importes en dólares de este comunicado de prensa se expresan en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Aspectos destacados:

Producción de la mina convencional de lixiviación en pila de cobre SXEW

Tecnología mejorada con potencial para procesar económicamente los recursos de sulfuros subyacentes.

Aumento de la producción y los recursos gracias a nuevas prospecciones (>13.000 hectáreas de terreno), mineral de óxido de origen local procedente de terceros y desarrollo potencial de recursos de sulfuro.

Sinergias operativas y de desarrollo que se aplicarán al «próximo proyecto» Los Chapitos, Perú

Más prospecciones en el yacimiento de cobre IOCG Los Chapitos y en el pórfido de cobre María Cecilia, en Perú La compañía considera que el proyecto Puquios es uno de los principales activos de cobre listos para la construcción disponibles en la actualidad, y que se adapta bien a las capacidades de financiación y desarrollo de Camino. Al añadir activos de producción de cobre a su cartera, Camino pretende fortalecer su estrategia de exploración, con una visión más amplia para convertirse en una empresa consolidad en el sector del cobre, impulsando el valor a través de la generación de flujo de caja mediante la adquisición del Proyecto Puquios en Chile, y nuevos descubrimientos de cobre y potencial desarrollo en su proyecto de cobre Los Chapitos y la continuación de la perforación de exploración en su proyecto María Cecilia en Perú. Camino ha seguido activamente una estrategia de adquisición corporativa, evaluando cuidadosamente numerosos proyectos en los últimos años para construir una sólida cartera de cobre en previsión de condiciones macroeconómicas favorables para precios del cobre más altos.

"Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Camino a través de la adquisición del Proyecto Puquios en Chile" dijo Shinichiro Mita, Director General de Nittetsu Mining Co., ltd. "Esta oportunidad se alinea con el compromiso de Nittetsu de ampliar nuestra presencia en el sector del cobre utilizando nuestra amplia experiencia operativa y conocimientos técnicos. Nuestra presencia y experiencia en Chile, incluida la mina en producción Atacama Kozan y la construcción de la mina de cobre Arqueros en el distrito de La Serena, donde se encuentra el proyecto Puquios, serán activos complementarios para esta empresa. Creemos que Puquios tiene un potencial significativo para la producción de cobre a corto plazo y, junto con Camino, nos dedicamos a liberar valor para todas las partes interesadas a través del desarrollo eficiente del proyecto y el éxito a largo plazo. Esta oportunidad también se extiende a nuestra inversión y exploración en el proyecto de cobre Los Chapitos, en Perú".

"La adquisición del Proyecto Puquios marca un paso fundamental en nuestra estrategia para convertirnos en un productor de cobre de nivel medio, con la producción y el flujo de caja en el centro de nuestro plan de negocio", dijo Jay Chmelauskas, Consejero Delegado de Camino. "El proyecto Puquios ofrece el potencial para una mina de larga vida, en una jurisdicción de alta calidad, en línea con nuestro objetivo de construir un negocio de cobre a largo plazo. Junto con nuestros socios de Nittetsu, creemos que nuestro negocio y nuestra cartera de cobre no solo generarán un valor significativo para nuestros accionistas, sino que también posicionarán a Camino como un actor clave en el sector del cobre, junto con nuestros esfuerzos de exploración en curso en Los Chapitos y María Cecilia en Perú".

"Este es un buen momento en el ciclo del cobre para llevar Puquios, uno de los pocos proyectos de cobre listos para la pala en las Américas, a los mercados públicos y continuar la asociación de Denham con Camino que comenzó en 2021", dijo Justin Machin, Director General de Denham. "Esperamos trabajar estrechamente con Camino y Nittetsu para progresar en Puquios a través de la construcción y hacia la producción".

Descripción de Cuprum

Cuprum, con sede en Santiago de Chile, se ha dedicado a la exploración y desarrollo de recursos minerales, cuya naturaleza no cambiará al completarse la Transacción. Cuprum ha avanzado el Proyecto Puquios hasta su actual Etapa de Factibilidad Definitiva, tras la realización de un informe técnico NI 43-101 en enero de 2022, cuya autoría corresponde a Ausenco.

De acuerdo con los estados financieros auditados de Cuprum al 31 de diciembre de 2023, Cuprum tenía US$47.95 millones en activos totales, incluyendo activos intangibles por US$43.46 millones, que representan los costos acumulados de exploración y desarrollo de Puquios, y efectivo neto por US$2.35 millones. En ese mismo momento, Cuprum tenía un pasivo de US$432.970, sin deuda externa fuera de las cuentas por pagar comerciales, para un saldo neto de activos de US$47,52 millones. Cuprum, como empresa de exploración y desarrollo, no ha generado ingresos.

Ver la version complete en inglés en este enlace: https://www.accesswire.com/928158/camino-nittetsu-and-denham-capital-sign-definitive-agreement-for-acquisition-of-the-puquios-copper-project-in-chile