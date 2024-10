Los múltiples beneficios que aporta la Curcumina con Fruta de Monje sin azúcar de Kombucha Universo

La cúrcuma es una especia milenaria originaria de la India que ha ganado una gran popularidad en los últimos años, gracias a sus propiedades medicinales atribuidas principalmente a su compuesto activo, la curcumina. Sin embargo, a pesar de sus potenciales beneficios, esta sustancia se encuentra en muy bajas concentraciones en la cúrcuma, por lo que su absorción en el organismo resulta limitada.

Ante esta situación, han surgido alternativas como la Curcumina con Fruta de Monje sin azúcar 500 ml Orgánico Triple Fermentado, elaborada por la marca Kombucha Universo. El suplemento dietético ofrece una forma más biodisponible y eficaz para aprovechar tanto el potencial de este compuesto antiinflamatorio natural como de las propiedades de esta sustancia, mejorando el funcionamiento de diferentes áreas del organismo como el hígado, intestino, cerebro y corazón, entre otros.

Beneficios de la bebida Curcumina con Fruta de Monje sin azúcar con Kombucha La combinación de curcumina con fruta del monje y kombucha orgánica, es una poderosa mezcla que aporta múltiples beneficios a la salud, debido a su alta concentración de antioxidantes. Principalmente, la curcumina es conocida por su carácter antiinflamatorio y por ser un potente reductor de la inflamación crónica en muchas afecciones modernas como enfermedades cardíacas y neurodegenerativas.

Algunos estudios han demostrado que el consumo de curcumina puede mejorar la función endotelial, reducir el riesgo de patologías cardíacas al disminuir la inflamación y la oxidación del colesterol malo (LDL). Por otro lado, aunque la investigación en humanos es muy limitada, algunos análisis en células y animales han demostrado que la sustancia puede minimizar el crecimiento de células cancerosas y la apoptosis (muerte celular programada), lo que sugiere un gran potencial positivo en la prevención o tratamiento del cáncer.

La salud cerebral también se puede ver favorecida con el consumo de suplementos dietéticos de curcumina, ya que esta sustancia tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica. En este marco, diversas evidencias científicas hacen referencia a sus efectos favorables para mitigar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, demencia y Parkinson, al combatir la inflamación y el daño oxidativo.

A su vez, la curcumina tiene el potencial de mejorar la salud metabólica y el proceso de destoxificación. Un metaanálisis del año 2019 determinó que este químico puede contribuir a que las personas con trastorno metabólico reduzcan de forma significativa su índice de masa corporal. Inclusive es capaz de reducir la leptina, la hormona que regula el apetito y almacenamiento de grasa en el cuerpo.

Beneficios de Fruto del Monje líquida orgánica triple fermentada El fruto de monje fermentado en líquido tiene beneficios valiosos para la salud, especialmente en relación con el páncreas, el control del azúcar en la sangre, y su capacidad antioxidante que puede contribuir en la prevención del cáncer. A continuación, se detallan sus principales beneficios:

Apoyo al páncreas y regulación del azúcar en sangre: el fruto de monje contiene mogrosidos, compuestos naturales que tienen un sabor dulce sin elevar los niveles de glucosa en sangre. Este tipo de edulcorante es ideal para personas con diabetes o resistencia a la insulina, ya que no requiere la participación del páncreas para procesarse.

Al ser fermentado, el fruto de monje puede facilitar su absorción y potenciar sus efectos en el metabolismo, beneficiando así al páncreas al no sobrecargarlo con la producción de insulina. Su uso regular también puede ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre estables, al tiempo que reduce los antojos por azúcar y otros carbohidratos simples.

Poder antioxidante y efectos anticancerígenos: los mogrosidos en el fruto de monje tienen propiedades antioxidantes fuertes, que ayudan a combatir el daño oxidativo celular. Este daño es un factor de riesgo clave en el desarrollo de varias enfermedades crónicas, incluido el cáncer.

La fermentación del fruto de monje potencia aún más estos antioxidantes, ya que durante este proceso se liberan compuestos bioactivos que refuerzan la capacidad de la fruta para neutralizar los radicales libres. Los antioxidantes también pueden proteger el ADN y las células del cuerpo de daños que podrían provocar mutaciones, apoyando así la prevención de ciertos tipos de cáncer.

Otros beneficios generales Antiinflamatorio natural: ayuda a reducir la inflamación en el organismo, lo cual es beneficioso para la salud en general y reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con inflamación crónica.

Mejora la digestión: el proceso de fermentación también puede contribuir a la salud intestinal, favoreciendo la flora bacteriana beneficiosa que regula tanto la digestión como la absorción de nutrientes.

Suplemento dietético a base de ingredientes naturales La curcumina líquida orgánica triple fermentada con Fruta del monje y Kombucha, es un producto 100% natural, elaborado a base de té de Kombucha (fermentación con hongo kombucha), cúrcumina orgánica (extracto de Curcuma Longa, 95% curcuminoides), fruta de monje orgánico y un 65 % de Mogrosive V, un edulcorante natural que le añade el toque agradable a la bebida.

Cabe destacar que esta fórmula está libre de conservantes, pesticidas, espesantes, colorantes y aditivos artificiales. Además, no contiene soja, gluten ni lactosa y es libre de azúcar, por lo que resulta apta para diabetes. El suplemento se debe consumir en cantidades de 25 a 30 ml, después de una comida de 2 a 3 veces al día para conseguir sus propiedades.

Kombucha Universo es un fabricante de complementos alimenticios basados en kombucha y otros ingredientes orgánicos. Su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la incorporación de tecnología avanzada, le ha permitido obtener avales internacionales, como la Certificación GMP, que comprueban sus altos estándares de calidad.