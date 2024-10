123tinta explica cómo poner a punto la impresora tras el verano

El ecommerce de cartuchos de impresoras y toners ofrece la guía para poder organizar la vuelta a la rutina El comienzo del nuevo curso -también en la oficina- supone poner a punto muchos aspectos. Además de ponerse al día con los emails, es habitual que se tenga que volver a poner en marcha elementos imprescindibles en la oficina como es la impresora.

Por eso, 123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de impresoras y toners, ofrece los mejores consejos para volver a coger el ritmo en la oficina en la vuelta a la rutina.

Limpieza de cartuchos de tinta tras el verano

Si una impresora de tinta ha estado sin usarse durante el verano, es probable que los cartuchos necesiten una limpieza para volver a funcionar correctamente. La acumulación de tinta seca o suciedad puede afectar a la calidad de impresión y esto reduce la vida útil de los cartuchos. El buen funcionamiento de una impresora depende en gran medida del mantenimiento que se le dé.

Por eso, es necesario limpiar adecuadamente los cartuchos de la impresora, lo que permitirá mantener un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de los cartuchos.

Limpieza automática

En primer lugar, es recomendable hacer una limpieza automática a través de la impresora mediante la pantalla, en el caso de que esta sea nueva o en el caso de que no la tenga a través del ordenador.

Una vez hecha la limpieza automática, es necesario comprobar si ha tenido efecto. En el caso de que no se haya completado del todo, será necesario realizar la limpieza manual.

Limpieza manual

Antes de sacar los cartuchos hay que apagar la impresora. Tras retirarlos con cuidado hay que tener en cuenta que no se deben tocar los contactos eléctricos ni los inyectores de tinta. Una vez quitados, hay que seguir los siguientes pasos.

Colocar los cartuchos de lado sobre un papel limpio. Limpiar la parte externa de los cartuchos con un paño suave, preferiblemente de microfibra ligeramente húmedo con agua destilada y la carcasa para eliminar cualquier residuo de tinta o polvo que pueda tener acumulado. Es importante evitar usar productos químicos o limpiadores abrasivos, ya que estos podrían dañar el cartucho. Por otro lado, es necesario limpiar los inyectores. Cuando la tinta se obstruye, puede afectar seriamente la calidad de la impresión. Para limpiarlos, primero utiliza bastoncillos de algodón humedecidos previamente en agua o alcohol isopropílico y presiona suavemente los inyectores. Realiza movimientos suaves y circulares. También es recomendable limpiar con el paño húmedo los rodillos. Es importante que el equipo esté completamente apagado. Una vez terminada la limpieza, y tras haber esperado unos 10 minutos, es hora de insertar nuevamente los cartuchos en la impresora y comprobar que ya imprimen perfectamente. Después de colocar cada cartucho en la ranura correspondiente, hay que reconectar los cables de alimentación y encender la impresora para volver a hacer la prueba de impresión y verificar la calidad.