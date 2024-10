Cataluña a la cabeza como centro tecnológico de biotecnología, semiconductores, renovables y manufactura avanzada, según Catenon

El crecimiento intenso depende de inversiones en formación, investigación, colaboración público-privada. En cuanto al aumento de la competitividad en un futuro, dependerá, según se desvela en el informe, de la capacidad de atraer talento internacional, según la consultora Catenon Es evidente que, para enfrentar los desafíos globales, es necesario avanzar hacia una economía sostenible y digital. Cataluña se convierte, así, en un actor importante en Europa al liderar la transición hacia un modelo económico que se basa en la capacitación y las inversiones estratégicas. De acuerdo con el Informe "Perspectivas del Mercado Laboral en Cataluña 2025-2030" elaborado por la Consultora Catenon, la región se encuentra en una posición favorable para convertirse en un centro tecnológico de referencia en áreas como la biotecnología, los semiconductores, las energías renovables y la manufactura avanzada.

El desafío actual es adaptar estos sectores cruciales a las necesidades del nuevo mercado laboral, que requiere profesionales altamente calificados en campos como la inteligencia artificial, el blockchain y la sostenibilidad. A pesar de las oportunidades evidentes, es importante que la transformación se lleve a cabo de manera gradual para no obstaculizar el progreso económico que estas industrias están generando actualmente.

Digitalización y sostenibilidad: motores clave para el desarrollo económico

El Informe destaca que la digitalización y la sostenibilidad son los pilares del futuro del empleo en Cataluña. La transformación de sectores tradicionales, como el energético y el manufacturero, está dando lugar a nuevas oportunidades laborales gracias a la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Catenon prevé un aumento significativo en la demanda de perfiles especializados en análisis de datos y desarrollo de software en los próximos años.

Además, debido al liderazgo de Cataluña en energías renovables como la solar y la eólica, la transición hacia una economía verde requiere de ingenieros especializados y especialistas en sostenibilidad. La reducción de la cantidad de carbono en la región no solo generará oportunidades comerciales adicionales, sino que también fomentará la adquisición de infraestructuras sostenibles, que serán cruciales para mantener la competitividad en el futuro.

Un imán para el talento internacional: desafíos y oportunidades

Cataluña debe atraer el talento internacional para consolidar su posición como centro de innovación en Europa. El ecosistema de la zona, que incluye universidades, centros de investigación y aceleradoras de startups, favorece la innovación y la transferencia tecnológica. No obstante, la ausencia de profesionales altamente calificados en áreas estratégicas como la biotecnología y los semiconductores podría obstaculizar el progreso.

El Informe de Catenon sugiere la implementación de políticas que faciliten la llegada de talento internacional para abordar este desafío. Algunas de las medidas propuestas incluyen la agilización de los procesos de homologación de títulos extranjeros y la creación de visados específicos para profesionales en sectores críticos. Se sugiere la necesidad de establecer beneficios fiscales que incentiven la atracción de talentos y capital internacional.

Según Miguel Angel Navarro, Director General de Catenon, "Cataluña se encuentra en el epicentro de la innovación mundial, sin embargo, para mantener la competitividad, es necesario ser un destino atractivo para los mejores profesionales del mundo. La captación de talento internacional y la capacitación continua son fundamentales para alcanzar este objetivo".

Inversiones en I+D y formación: pilares para el futuro

La identificación de oportunidades de inversión en sectores como los semiconductores y la biotecnología es uno de los puntos fuertes que se detectan en el informe. En cuanto a los semiconductores, el aumento de la demanda mundial de chips y microelectrónica está impulsando el crecimiento del sector en Cataluña, lo que supondrá una demanda constante de ingenieros especializados en microelectrónica y nanotecnología.

Por otro lado, el sector biotecnológico, que está experimentando un crecimiento notable, necesita financiación para impulsar startups enfocadas en la medicina personalizada y los tratamientos innovadores. La digitalización de la medicina y el envejecimiento de la población han dado lugar a nuevas oportunidades en este campo, lo que ha consolidado a Cataluña como una potencia en la fabricación de tratamientos biotecnológicos.

Brecha de habilidades: el gran reto del mercado laboral

Cataluña tiene una brecha de habilidades que podría impedir su progreso a pesar de las oportunidades que tiene. Los sectores clave, como los semiconductores y las energías renovables, tienen una escasez de talento que podría obstaculizar su crecimiento. El Informe destaca la necesidad de invertir en programas de capacitación especializada y promover la colaboración entre universidades, empresas y centros de investigación para abordar esta situación.

La colaboración entre el sector público y privado será crucial para armonizar las demandas del mercado laboral emergente con la disponibilidad de talentos locales. Se enfatiza la importancia de una mayor integración entre los sectores público y privado para garantizar una respuesta efectiva a las necesidades de un mercado laboral en constante transformación.

Hacia 2030: Cataluña en el mapa de la innovación global

En un futuro cercano, Cataluña se está posicionando no solo como un lugar atractivo para la inversión, sino también como un centro de innovación capaz de atraer y retener el talento cualificado que será esencial para competir en un mercado global. El Informe de Catenon concluye que seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, startups tecnológicas e infraestructuras será esencial para lograrlo.

Además, para mantener su posición de liderazgo en la economía mundial, es fundamental que Cataluña siga impulsando la formación continua, para así adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral. La región se posiciona, en la actualidad, como un modelo a seguir en el proceso de transición hacia una economía digital y verde debido a su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.