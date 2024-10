Repara tu Deuda Abogados cancela 58.670 € en Jaén (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

La deudora se quedó sin trabajo por el COVID-19 y a su marido le dieron la baja por incapacidad Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Jaén (Andalucía). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Jaén (Andalucía) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer con una deuda de 58.670 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó con la pandemia del COVID 19, momento en el que despidieron a la deudora. Además, a su marido le dieron la baja por incapacidad. Debido a estos dos factores, los ingresos de la unidad familiar disminuyeron más de la mitad y, por ende, tuvieron que solicitar diversos préstamos para poder cubrir sus gastos más básicos con la intención de poder devolverlos cuando sus ingresos incrementaran. No obstante, la situación se le hizo insostenible y se vio en la situación de dejar de abonar las cuotas de los préstamos solicitados”.

Tal como recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en septiembre del año 2015. Estamos ante una legislación, nacida en Estados Unidos hace más de 100 años, a la que se han acogido todo tipo de personas que no han podido asumir sus deudas. Su espíritu es ayudarlas a reactivarse en la economía, dejando atrás todos los pagos pendientes”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del año 2015. Desde entonces, ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho de abogados cuenta con más de 27.000 clientes, que responden a perfiles y casuísticas muy diferentes. Algunas de estas personas han acudido a este mecanismo gracias a que personas ya beneficiarias han recomendado a familiares y amigos que comiencen el proceso lo antes posible para salir del estado de angustia en el que se encuentran.

Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar exonerados de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.