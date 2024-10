Pampling, pioneros en la fabricación de camisetas originales en España que combinan creatividad y calidad

La moda está evolucionando hacia una forma de expresión más personal y creativa, donde cada prenda textil se convierte en un auténtico lienzo, capaz de plasmar la individualidad y el estilo único de cada persona. En este contexto, las camisetas originales han ganado un gran protagonismo, convirtiéndose en un elemento básico en cualquier armario.

En España, una de las empresas pioneras en este sector textil es Pampling. Desde el año 2005, la marca se ha dedicado a confeccionar camisetas molonas con una amplia variedad de diseños, impresos en prendas 100% algodón de primera calidad. Así se ha convertido en un referente, tanto para quienes prefieren vestir un look diferente, como una idea de regalo única para entregar a una persona especial.

¿Cómo surgió la idea de crear la marca Pampling ?

Hace casi 20 años cuando el e-commerce empezaba, nos dimos cuenta de que hay mucho talento en el mundo y que teníamos la opción de darle una oportunidad para crear nuestro catálogo.

¿Qué les motivó a especializarse en la fabricación de camisetas originales?

¡Nos encantan! Y es una prenda universal que siempre está de moda y en la que se puede plasmar muy bien nuestros mensajes.

¿Qué mensaje quiere transmitir la marca al ofrecer prendas irreverentes que rompen con lo convencional?

Pampling no transmite un único mensaje. Cada uno de nuestros diseños tiene su propio estilo e identidad. Diseños con chistes gráficos, artísticos, sobre ciencia, cine y TV, videojuegos… son algunos ejemplos de todo lo que puedes encontrar en nuestro universo de camisetas. Son miles los diseñadores que pasan y han pasado por nuestra comunidad ofreciendo sus ideas y sus estilos. Estamos seguros de que siempre darás con un diseño que encaje contigo y tu personalidad.

¿Qué tipo de prendas conforman el catálogo de la marca?

Sin duda alguna nuestro producto estrella son las camisetas, cada día de la semana añadimos una nueva a nuestro catálogo, pero también contamos con otras prendas de vestir y accesorios, como sudaderas, calcetines, pijamas, bañadores, libretas, tazas o boxers.

¿Cómo funciona el modelo de venta flash XpressTee y qué ventajas ofrece tanto a la empresa como a los clientes?

En pampling.com siempre encontrarás al menos una novedad diaria en portada, a un precio exclusivo y con duración limitada. Son las camisetas XpressTee. Pasado este periodo de venta flash, estas camisetas pasan a formar parte del catálogo, ya a un precio superior. La ventaja de este sistema es que siempre te puedes hacer con los mejores diseños a un precio más económico y que podemos ofrecer de forma constante los diseños más a la última en cuanto a tendencias se refiere.

¿De qué manera garantizan la calidad en cada una de sus prendas?

Todas nuestras camisetas y productos textiles los imprimimos con nuestra serigrafía propia, es el mejor método para garantizar que el diseño te dure en condiciones muchos lavados. Al ser nuestra nos permite ser muy ágiles y mantener un control de calidad muy estricto y al detalle.

¿Cómo seleccionan a los diseñadores que colaboran con Pampling?

Nuestra plataforma está abierta a todos los artistas, ilustradores y diseñadores que quieran subir sus creaciones digitales a nuestro concurso continuo de diseños. A través de una evaluación que hacemos internamente y un sistema de votación abierto a todos los usuarios de la web, se seleccionan los diseños que pasarán a convertirse en camisetas. Los diseñadores, a cambio, obtienen un importe económico por la cesión de los derechos de producción del diseño, manteniendo en todo momento su autoría.

¿Qué objetivos logran con la inclusión de los diseñadores con la marca?

En Pampling siempre hemos apostado por la creatividad y el talento de las personas y por suerte, contamos con colaboradores de todas partes del mundo que nos hacen tener un catálogo de diseños de lo más enriquecido. Al final, es una relación win-to-win donde nuestras camisetas son el escaparate perfecto para sus diseños y ellos obtienen el reconocimiento y la remuneración que les corresponde.

¿Cómo ven el futuro de Pampling en los próximos años?

A nivel online, estamos trabajando en una nueva web con la que esperamos poder dar un salto y llegar a mucha más gente que aún no nos conoce, y especialmente nos gustaría acercarnos a la llamada “generación Z” trabajando en colecciones más orientadas a este público que es uno de los más exigentes. En cuanto a los puntos de venta físicos, estamos inmersos en un plan de expansión a través de la red de tiendas Citees, estando ya presentes en más de 70 puntos de venta y pretendiendo llegar a 150 en los próximos años.

¿Cuáles son los principales canales de venta de Pampling?

Puedes encontrar las prendas Pampling en www.pampling.com y tiendas oficiales Pampling, en todas las tiendas Citees y en Amazon.

En resumen, Pampling ha demostrado que es posible combinar moda, creatividad y negocio de una forma exitosa. Gracias a su compromiso con el diseño y la calidad, la empresa española se ha convertido en una marca destacada en el sector de las camisas originales, conectándose con una comunidad que se atreve a ser diferente y a expresarse a través de la ropa.