Barcelona Port Ginesta Boat Show; ¡Excelentes previsiones para un evento inolvidable!

Del 10 al 13 de octubre, Port Ginesta se convertirá en el epicentro de la náutica con la celebración del Barcelona Port Ginesta Boat Show. Este evento, que coincide con las finales de la Copa América en Barcelona, el evento náutico más importante del mundo, promete ser una experiencia única tanto para los amantes y aficionados a la navegación como para los profesionales del sector.

Con una impresionante muestra de embarcaciones de todos los tipos, desde catamaranes de lujo, hasta embarcaciones neumáticas, la exhibición contará con la participación de expositores de toda España y de otros países europeos, incluyendo Italia, Francia, Polonia y Portugal. Esta diversidad de participantes no solo enriquecerá la oferta del evento, sino que también fomentará el intercambio de ideas y la creación de redes entre profesionales de la industria náutica.

Las expectativas son muy altas, ya que gracias a la inscripción gratuita previa en la web, ya se ha registrado una cifra significativa de visitantes y profesionales del sector de toda Europa. Este evento se presenta como una oportunidad inigualable para descubrir las últimas tendencias y novedades en el ámbito náutico, así como para establecer contactos valiosos en un entorno dinámico y acogedor, algunas de las cuales podrán ser probadas.

Port Ginesta, ubicado a pocos kilómetros de Barcelona y su aeropuerto internacional, ofrece excelentes instalaciones que complementan la experiencia del visitante. Con una docena de restaurantes y magníficas terrazas con vistas a la exposición, los asistentes podrán disfrutar de una oferta gastronómica variada mientras se sumergen en el ambiente festivo del evento. Además, habrá actividades para toda la familia, lo que lo convierte en un plan perfecto para disfrutar en compañía.

La organización hace un llamamiento tanto al público general, como a todos profesionales del sector a inscribirse, ya sea gratuitamente como visitantes o profesionales o como expositores. La participación en el Barcelona Port Ginesta Boat Show no solo es una oportunidad para mostrar productos y servicios, sino también para ser parte de un evento que celebra la cultura marítima y la pasión por la navegación.

No hay que perderse la oportunidad de ser parte de este emocionante evento náutico que, además de ofrecer una plataforma para la industria, se alinea con uno de los momentos más destacados del calendario náutico internacional.

¡Esperan a todo el mundo en el Barcelona Port Ginesta Boat Show!, ¡ENTRADA GRATUITA!