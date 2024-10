10 conceptos financieros básicos que se deben conocer para mejorar la gestión de la economía, según Oney

"Finanzas digitales: Aprende, Innova, Avanza" es el lema elegido para celebrar el décimo aniversario del Día de la Educación Financiera el próximo 7 de octubre. A través de iniciativas como este glosario, Oney busca contribuir a la reducción de la brecha de conocimiento financiero que afecta a un amplio sector de la población El próximo 7 de octubre, se celebra el Día de la Educación Financiera 2024 bajo el lema "Finanzas digitales: Aprende, Innova, Avanza". Según el Banco de España, por cultura financiera se entiende los conocimientos, conductas y actitudes que nos permiten tomar decisiones financieras a lo largo de la vida. Sin embargo, un estudio elaborado por la misma entidad afirma que 8 de cada 10 de los españoles no conoce o no entiende conceptos como inflación o la diferencia entre el tipo de interés nominal (TIN) y la TAE.

En este contexto, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, refuerza su compromiso con la formación y la concienciación sobre la importancia del conocimiento de términos relacionados con la economía y las finanzas. Por ello, los expertos de la compañía han elaborado un glosario de términos financieros esenciales que deberían controlar los españoles para tener la capacidad de entender y gestionar las finanzas personales, poder tomar decisiones informadas o alcanzar una estabilidad económica a largo plazo:

Interés compuesto: se trata del interés que se suma al capital inicial, generando nuevos intereses sobre ese monto. Este concepto es clave para entender el crecimiento de inversiones a largo plazo y la acumulación de deuda. Inflación: es el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía, que reduce el poder adquisitivo del dinero. Entender bien este concepto es crucial para llevar una buena planificación financiera y tener siempre protegidos los ahorros. Diversificación: esta estrategia de inversión consiste en distribuir el capital entre diferentes activos para reducir el riesgo. Se trata de una práctica común en la gestión de carteras de inversión para minimizar pérdidas en caso de volatilidad. Liquidez: la liquidez es un concepto financiero que hace referencia a la capacidad que tiene un activo para ser convertido en dinero efectivo sin perder valor. Los ahorros en efectivo son un ejemplo de activos líquidos. Tasa de interés: se trata del porcentaje que se cobra por el uso de dinero prestado o que se paga por mantener dinero en una cuenta de ahorro o inversión. En este sentido, es un indicador fundamental para evaluar créditos y préstamos. Rentabilidad: ganancia obtenida por una inversión. Esto puede expresarse como porcentaje del capital invertido, además es uno de los indicadores clave para medir el éxito de una inversión. Plazo fijo: depósito que se realiza en una entidad financiera durante un período determinado a cambio de una tasa de interés fija. Es una opción de inversión de bajo riesgo que garantiza retornos previsibles. BNPL (Buy Now, Pay Later): tipo de financiación que permite a los consumidores adquirir productos o servicios de inmediato y pagar por ellos en cuotas diferidas, generalmente sin intereses si se cumplen ciertas condiciones, como pagar dentro de un plazo determinado. Interés nominal (TIN): es la tasa de interés que un prestamista o banco establece para un préstamo o una inversión, sin tener en cuenta la inflación ni otros factores como los costos adicionales o los rendimientos reales. TAE (Tasa Anual Equivalente): es una medida estandarizada que refleja el coste o rendimiento real de un producto financiero (como un préstamo o una inversión) en términos anuales, teniendo en cuenta no solo la tasa de interés nominal, sino también comisiones, gastos adicionales y el periodo de tiempo de las operaciones. "En Oney estamos comprometidos a seguir promoviendo la educación financiera entre nuestros clientes y la sociedad en general, brindando herramientas y conocimientos que les permitan tomar decisiones más responsables. Creemos que un cliente informado es un cliente empoderado. La educación financiera es la base para que los consumidores puedan gestionar mejor sus recursos, aprovechar las oportunidades del mercado y evitar riesgos innecesarios", afirma Salvador Loscertales, director general de Oney España.

A través de iniciativas como este glosario, Oney busca contribuir a la reducción de la brecha de conocimiento financiero que afecta a un amplio sector de la población. El acceso a la información financiera de calidad es una herramienta poderosa para construir un futuro más seguro y próspero para todos.