David Castillo y su novela 'As de Corazones' reciben una mención de honor en los importantísimos premios internacionales Latino Books Awards

El escritor sigue acumulando éxitos con su trabajo y confiesa que ya está trabajando en una segunda parte de la novela y en un documental para televisión que conducirá junto a uno de sus mejores amigos, centrado en la separación de la isla de Chipre Es innegable que el trabajo de este joven escritor está siendo valorado y reconocido por el público y es que no se puede olvidar que el autor ha publicado con el Grupo Planeta dos libros en menos de dos años que le han llevado a conceder cerca de 100 entrevistas, firmar en librerías y en ferias del libro de reconocido prestigio además de ser recibido por importantes personalidades y autoridades políticas tan relevantes como la propia alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Por si esto fuera poco, cuenta con más de 25.000 seguidores en redes sociales y un engagement once veces superior a otros escritores.

Además de la novela As de Corazones, Castillo publicó hace unos meses La vida en tiempos de Guerra que le ha valido la entrega de una medalla de honor por parte del Gobierno de Ucrania y el orgullo de ser uno de los pocos periodistas españoles a los que Volodimir Zelensky ha dado una entrevista personal.

Con su simpatía habitual ha declarado de forma exclusiva a esta agencia que tiene muchos proyectos sobre la mesa y que ya está trabajando en la segunda parte de As de Corazones y en un documental sobre Chipre que tiene previsto conducir con un ilusionista mallorquín que define, además de como un gran profesional, como uno de sus mejores amigos. "Alguien que va a sorprender a mucha gente". Castillo se siente muy afortunado de poder estar viviendo esta aventura y afirma que su sueño "desde que tenía siete años es poder vivir un día solamente de escribir, mirando al mar y viendo una puesta de sol" y se siente "muy afortunado de estar rodeado de gente de maravillosa y de una persona muy especial que la vida ha puesto en mi camino".

Castillo recibirá esta mención de honor el próximo día 19 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos.