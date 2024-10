Repara tu Deuda Abogados cancela 70.000 € en Mataró (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

La reducción de sus ingresos tras la baja por maternidad le impidió poder devolver luego todas sus deudas

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer en Mataró (Barcelona) una deuda que ascendía a 70.000 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: “su estado de insolvencia se originó a raíz de la reducción de su jornada laboral tras la baja por maternidad. Inicialmente solicitó créditos, puesto que su intención era devolver las cuotas en cuanto la situación económica volviese a la normalidad anterior. No obstante, nunca llegó a tener de nuevo los mismos ingresos, por lo que no pudo devolver los créditos solicitados”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado Mercantil nº9 de Barcelona (Catalunya) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo queda libre de todos los pagos pendientes.

El mismo año 2015, en el que se aprobó esta legislación en España, Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en su aplicación. En todo este tiempo ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cifra continúa al alza debido al alto número de casos que se tramitan continuamente.

El despacho de abogados cuenta con más de 27.000 particulares y autónomos que han confiado a ellos su caso para empezar de nuevo desde cero. Algunas de estas personas han acudido después de haber oído a otros beneficiarios que han explicado cómo han salido de la situación de sobreendeudamiento en la que se encontraban y ahora pueden respirar aliviadas.

El perfil de particulares y autónomos que deciden acogerse a un mecanismo de este tipo es muy variado: pequeños empresarios que montaron un negocio o realizaron en él inversiones con un resultado fallido, personas en complicadas circunstancias laborales o problemas de salud, otras que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.