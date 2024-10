Salerm Cosmetics presenta Salerm 21 Pink Edition para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama

La Casa de Carlota, el primer estudio de diseño del mundo que incluye en su equipo a creativos con discapacidad intelectual, se ha encargado de rediseñar este icónico producto de Salerm, que destinará 1 euro de cada envase vendido a la investigación contra el cáncer de mama En el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, Salerm Cosmetics ha lanzado Salerm 21 Pink Edition, una edición especial de uno de sus productos más emblemáticos con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad.

Este año, el icónico producto ha sido rediseñado por el innovador estudio creativo La Casa de Carlota, un espacio único en el mundo que incorpora a personas con discapacidad intelectual en su equipo creativo, aportando una visión artística inclusiva y diferente, que ha sido reconocido internacionalmente, incluso por la ONU en 2018, por su impacto social.

Como parte de su compromiso social, Salerm Cosmetics destinará 1 euro de cada envase vendido de esta edición especial de Salerm 21 Pink Edition a la lucha contra el cáncer de mama, fortaleciendo su apoyo a la investigación médica en esta causa.

¿Qué es Salerm 21? Más que un acondicionador

El Salerm 21 es una mascarilla hidratante sin enjuagado, con proteínas de seda en su fórmula, que actúa profundamente, penetrando hasta la médula en el cabello para proporcionar una hidratación intensa, brillo y vitalidad.

Además, ofrece protección contra los daños del sol, el calor, el cloro y el agua salada, lo que lo convierte en un aliado ideal para mantener el cabello sano y radiante, especialmente en los meses de verano.

Un rediseño con propósito

El rediseño del envase de Salerm 21 para esta edición especial no es solo un cambio estético, sino que está cargado de simbolismo. El proceso creativo se llevó a cabo en el taller inclusivo de La Casa de Carlota, donde creativos con síndrome de Down y personas con autismo colaboraron con diseñadores experimentados y el equipo de Salerm Cosmetics, dando lugar a un resultado con un estilo único y reconocible.

A través de técnicas de collage y acuarela, surgieron múltiples propuestas, de las cuales fue seleccionada la que incorpora motivos florales, simbolizando el renacer y la conexión con la naturaleza como un elemento fundamental para la vida.

Este nuevo diseño refleja los valores de vitalidad y esperanza que comparten tanto Salerm Cosmetics como La Casa de Carlota, y es un tributo a todas las personas afectadas por el cáncer de mama. Los motivos florales también representan la renovación, al igual que el Salerm 21, que revitaliza y cuida el cabello desde la primera aplicación.

Fundación VMV Cosmetic Group: Compromiso con la solidaridad

La iniciativa de Salerm 21.ª edición especial contra el cáncer de mama está respaldada por la Fundación VMV Cosmetic Group, creada en 2008 por Don Víctor Martínez Vicario, fundador del grupo. La fundación se basa en tres pilares: apoyo a la educación, ayuda a los trabajadores y solidaridad con diferentes colectivos.

Dentro de sus acciones solidarias, la Fundación ha financiado diversos proyectos de investigación contra el cáncer, colaborando con entidades como la Asociación Española contra el Cáncer y el Hospital Clinic de Barcelona. Además, mantiene acuerdos para ofrecer pelucas en condiciones especiales a pacientes oncológicas, y apoya programas como "Ponte guapa, te sentirás mejor" para mujeres que enfrentan esta enfermedad.

La Fundación también colabora con Cáritas, Cruz Roja y otras organizaciones benéficas, realizando donaciones periódicas de productos como champú y gel hidroalcohólico, reforzando así su compromiso con la comunidad.

Salerm Cosmetics, más de 70 años de historia

Salerm Cosmetics se ha consolidado como una multinacional española de referencia en la industria de la peluquería y la cosmética. Sus productos, desarrollados y fabricados en España, se distribuyen en más de 50 países, y su constante búsqueda de la excelencia ha permitido que su marca sea reconocida tanto por profesionales de la peluquería como por consumidores finales.

A través de iniciativas como la edición especial Salerm 21 Pink Edition, Salerm Cosmetics refuerza su compromiso no solo con la belleza y el cuidado personal, sino también con la responsabilidad social y la lucha contra el cáncer de mama.

Más información en https://www.salerm.com/es/