Schneider Electric nombra a Hanne Sjøberg nueva Vicepresidenta de Canal para Secure Power Europe

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el nombramiento de Hanne Sjøberg como nueva Vicepresidenta de Canal de la división Secure Power en Europa, y liderará el crecimiento continuo de su división de canal, cumpliendo su misión de ser el socio de confianza de sus clientes en materia de sostenibilidad y eficiencia.

Hanne aporta una gran experiencia de sus funciones anteriores y utilizará su profundo conocimiento de las relaciones con los clientes y los partners para ayudar a impulsar el crecimiento estratégico en toda la región, resolviendo la demanda cada vez mayor de centros de datos e infraestructura eléctrica, sistemas de energía críticos y servicios de sostenibilidad.

Tras incorporarse a Schneider Electric en 2016, Hanne ha desempeñado funciones relacionadas con la satisfacción del cliente, los recursos humanos (RR. HH.) y el desarrollo empresarial en las regiones del Báltico y los Países Nórdicos. Durante los últimos dos años y medio, también ha ocupado el cargo de Vicepresidenta de Satisfacción del Cliente y Calidad, donde lideró nuevas iniciativas para transformar la experiencia del cliente y la calidad de la interacción con el usuario final.

Gracias a su trabajo, Hanne ha conseguido implantar una cultura centrada en las ventas y en el cliente, y contribuirá de forma decisiva a la estrategia de Schneider Electric de dar prioridad a los partners, tras la introducción de su nuevo Programa de Partners EcoXpert en julio de 2024.

Hanne sucede en el cargo a David Terry, Vicepresidente de Canal de IT de Schneider Electric en Europa, que ha dirigido la empresa durante un periodo de éxito y crecimiento sin precedentes. Durante su gestión, ha establecido múltiples asociaciones de alto perfil con organizaciones de canal a gran escala como Arrow Electronics, ATEA y Bechtle, ha supervisado la creación y entrega de nuevas iniciativas de partners y sostenibilidad, y ha impulsado el crecimiento de las soluciones de Schneider Electric para centros de datos, energía crítica y sostenibilidad en toda la región.

David pasará a desempeñar un nuevo papel liderando el Ecosistema de IA de Schneider Electric, garantizando que el canal sea capaz de navegar por la demanda de crecimiento de esta megatendencia, al tiempo que ayuda a los partners y usuarios finales a aprovechar una infraestructura de centro de datos altamente resistente y energéticamente eficiente para soportar sus cargas de trabajo de IA.

"Estoy orgulloso de anunciar el nombramiento de Hanne Sjøberg como nuestra nueva Vicepresidenta Europea de Canal, su pasión por las personas, la sostenibilidad y la innovación serán fundamentales tanto para el éxito de nuestro nuevo Programa de Partners EcoXpert, como para aprovechar los éxitos de nuestras próximas iniciativas de producto, comerciales y de partners", afirma Marc Garner, Vicepresidente Senior de Schneider Electric, Secure Power, Europa. "También me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a David Terry su excepcional liderazgo en el canal durante los últimos once años y espero que sigamos trabajando juntos mientras nos dirigimos al ecosistema en evolución en torno a la IA".

Sobre su nombramiento, Hanne Sjøberg ha declarado: "Siempre me ha fascinado la velocidad de transformación que se está produciendo en el sector tecnológico, y más teniendo en cuenta la creciente demanda de soluciones de IA, IT crítica y sostenibilidad. Estoy emocionada de comenzar mi nuevo papel como VP de Canal, en Europa, y estoy deseando trabajar con nuestros partners para asegurarme de que están equipados con las herramientas, la formación y el apoyo necesarios para hacer frente a estas oportunidades de mercado en evolución".

Antes de unirse a Schneider Electric, Hanne ocupó el cargo de Directora General en TD SYNNEX Dinamarca - anteriormente Tech Data - liderando su brazo danés durante cinco años y ayudando a entregar una estrategia global para transformar sus iniciativas de ventas y clientes. Comienza su mandato como Vicepresidenta de Canal, división Secure Power, Schneider Electric, Europa, con efecto inmediato.