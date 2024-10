Seif English Academy ofrece cursos intensivos de inglés para adultos en Madrid

El dominio de diferentes idiomas se ha convertido en una herramienta fundamental a nivel profesional. En este contexto, aprender inglés no solo abre las puertas a múltiples oportunidades laborales en el extranjero, sino que permite comunicarse de forma eficaz y fluida con trabajadores de otros países. Por esta razón, son cada vez más las personas que buscan una academia de inglés Madrid donde estudiar de manera ágil y dinámica. Para ello, Seif English Academy ofrece cursos intensivos de inglés para adultos durante todo el año en la capital española, tanto en modalidad presencial como online.

Aprender inglés en Madrid con un curso intensivo Los cursos intensivos de inglés de Seif English Academy están diseñados para mayores de 18 años, con 10 niveles diferentes que abarcan desde principiantes hasta el C2 o bilingüe. Las clases tienen una duración de 2 horas y son dictadas por profesores nativos expertos, ya sea en grupos reducidos como en modalidad one to one. En este marco, los alumnos pueden elegir los cursos según su disponibilidad horaria, puesto que existen opciones entresemana; de lunes a viernes, entre las 10 y las 22 horas; y sábados, de 10 a 14 horas.

Por otra parte, esta academia de inglés Madrid fundada en 1993 ofrece a los estudiantes la posibilidad de prepararse para los títulos oficiales de Cambridge y Aptis. Asimismo, la matrícula se encuentra abierta de modo permanente, por lo que los interesados en aprender este idioma pueden incorporarse en cualquier momento. Esto representa una ventaja importante para quienes necesitan flexibilidad para cumplir con el resto de sus actividades del día a día.

Ventajas de los cursos de Seif English Academy Una de las ventajas principales de realizar un curso intensivo de inglés en Seif English Academy es la exposición diaria al idioma. Esto permite que los estudiantes eleven su nivel rápidamente, completando hasta 12 unidades en aproximadamente 3 meses. A su vez, es posible conseguir avances importantes a nivel comunicativo y teórico, ya que las clases se imparten directamente en inglés.

Del mismo modo, la conversación tiene una gran relevancia dentro de la metodología de aprendizaje de esta academia de inglés Madrid. En este sentido, los profesores rotan en las clases de "Full conversation" para que los alumnos puedan familiarizarse con acentos de distintas regiones de habla inglesa. Además, estos son animados a debatir una serie de temas interesantes, aportando opiniones e ideas para adquirir soltura, fluidez y seguridad a la hora de expresarse.

En definitiva, los cursos intensivos de inglés de Seif English Academy son ideales para quienes buscan incorporar este idioma a sus habilidades profesionales. A través de un método ameno, creativo y participativo, los estudiantes pueden trabajar las 4 destrezas, aprendiendo de forma eficaz y en el menor tiempo posible.