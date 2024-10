Raúl Esteban Herranz y cómo revolucionar la comunicación en el sector inmobiliario

Jesthisa, bajo la dirección de Raúl Esteban Herranz, ha marcado un antes y un después en la forma de comunicar en el sector inmobiliario. Mientras muchas empresas recurren a imágenes tradicionales y nombres convencionales, Jesthisa ha optado por una comunicación disruptiva y estratégica que ha captado la atención del público. Hoy se habla con Raúl Esteban Herranz sobre cómo ha logrado implementar este enfoque tan único.

¿Cómo nació la idea de desarrollar una comunicación tan diferente desde Jesthisa?

Raúl Esteban Herranz: Desde el inicio, en Jesthisa sabíamos que teníamos que destacarnos. El sector inmobiliario estaba lleno de mensajes repetitivos, donde casi todas las promociones recurrían a imágenes de familias felices o nombres ligados a entornos naturales. Nos propusimos romper con eso, ofrecer algo más fresco y auténtico, que realmente reflejara nuestro modo de hacer viviendas. Por eso, elementos como la jirafa, el oso o el pez payaso en nuestras campañas no son meros adornos, sino una manera de decir: “hacemos las cosas de forma distinta, desde el diseño hasta la entrega de las viviendas”.

¿Qué buscaban comunicar al utilizar esta estrategia tan atípica?

Raúl Esteban: Queríamos que los clientes vieran a Jesthisa como una promotora que va más allá de lo convencional. No tratamos a las personas como consumidores estándar, y por eso nuestra comunicación es diferente y cercana. Cada campaña, cada nombre de promoción como UP RESIDENCIAL, ONE o BIG, tiene el objetivo de generar una conexión emocional y personal con nuestros clientes. Además, en un sector tan competitivo, necesitábamos destacarnos ante competidores con mayor inversión publicitaria, y lo logramos al ser memorables y originales.

¿Cuál ha sido el impacto de esta estrategia en Jesthisa?

Raúl Esteban: El impacto ha sido muy positivo. Lo que conseguimos fue que los clientes reconocieran a Jesthisa inmediatamente y asociaran nuestra marca a valores como la calidad, la innovación y la cercanía. Al final, no se trata solo de ser diferentes por serlo, sino de comunicar de manera coherente con lo que hacemos. La notoriedad que ganamos no es gratuita; responde a la forma en que integramos diseño, rapidez y control de calidad en cada proyecto.

La visión de Raúl Esteban Herranz ha logrado que Jesthisa no solo se posicione como una promotora innovadora, sino que también transforme la forma de comunicar en un sector tan tradicional como el inmobiliario.