La importancia de apoyar a los empleados para garantizar su bienestar mental, por Antal International

El próximo 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental y la ocasión resulta propicia para recordar la importancia de que las empresas presten atención al bienestar integral de sus empleados. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud destaca que todos los trabajadores tienen el derecho de desenvolverse en un entorno laboral seguro y sano.

La OMS añade que el trabajo no solo debe servir como un medio de vida, sino como un vehículo que otorgue a las personas un sentido de confianza, propósito, logro, relaciones positivas e inclusión en una comunidad. Por lo tanto, las organizaciones deben estar comprometidas con la implementación de medidas de apoyo a los empleados, que estén destinadas a promover su bienestar mental y un equilibrio entre el ámbito profesional y personal.

Por todo esto, es conveniente contar con el servicio de consultoras especializadas en Recursos Humanos, como Antal International, para detectar señales de estrés y encontrar líderes que sean capaces de fomentar un ambiente de trabajo positivo.

Estructuras de apoyo Es importante mencionar que la OMS señala que la carencia de estructuras de apoyo a los empleados en el trabajo, afecta significativamente la capacidad de los trabajadores para desempeñarse de manera eficiente. Además, este escenario puede incidir de manera negativa en la salud mental, debido a un exceso de estrés e incapacidad de conciliación entre la vida profesional con la personal. Esto puede conllevar a situaciones de burnout, conocido popularmente como el "síndrome del trabajador quemado".

En ese contexto, Antal International indica que es esencial que las compañías cuenten con profesionales competentes para detectar, evitar, mitigar y eliminar los riesgos psicosociales relacionados con la operatividad. Algunas de estas amenazas incluyen horarios prolongados, acoso, violencia, discriminación, excesiva carga de trabajo, etc.

De igual manera, la OMS destaca la necesidad de que las empresas dispongan de estructuras sólidas para atender las necesidades especiales de personas que padecen trastornos preexistentes. Por tal motivo, resulta fundamental que las organizaciones ofrezcan una asistencia psicológica eficiente, además de fomentar un ambiente de inclusión y seguridad donde los empleados exploten sus potencialidades.

Conciliación e integración Por otra parte, Antal International menciona que para crear un ambiente de trabajo positivo no solo es vital que la organización priorice el valor de la conciliación entre la vida familiar y profesional de sus trabajadores, sino que también destine recursos a favorecer la integración del equipo.

Esto implica la realización de diversos tipos de actividades como Team Building, el trabajo grupal, valorar la creatividad e iniciativa; así como crear un entorno de crecimiento profesional para los empleados, por ejemplo, mediante planes de capacitación en distintas áreas.

Para finalizar, la consultora Antal International señala que todas estas propuestas para promover el bienestar mental no solo ayudan a los empleados, sino que generan una notable optimización en la productividad. De igual modo, mejoran la moral, la retención del talento, y consolidan la reputación de la empresa al demostrar su compromiso genuino con la creación de un ambiente de trabajo positivo, saludable y humano para todos.