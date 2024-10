Se crea en España el primer abecedario emocional actoral del mundo

Los alumnos de primaria y ESO en Baleares aprenderán a manejar sus emociones este curso 2024/25 a través de la actuación con el programa "Viu la Cultura", impulsado por la Consejería de Educación y Universidades, junto con la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno Balear. Después de que el autor lo haya promovido alrededor de iberoamérica los últimos 15 años.

El próximo 4 de octubre, se presentará en la Fira B! —escaparate de las artes escénicas organizado por el Gobierno Balear— el nuevo género teatral de entrenamiento emocional Ànima y el primer abecedario emocional, ambos creados y sistematizados por Jeroni Obrador, dramaturgo y actor de reconocimiento internacional.

Este proyecto pionero tiene un impacto global, avalado por prestigiosas universidades, festivales e instituciones de Iberoamérica. El abecedario emocional permite a los usuarios reconocer y manejar sus emociones mediante la técnica actoral tanto en la vida cotidiana como en la creación de personajes de ficción, lo que permite sentir, pensar y actuar como uno desee. Además, ayuda a la comprensión de herramientas psicológicas, lo que marca un avance fundamental en una sociedad que, aunque ha progresado en muchos aspectos, sigue teniendo un déficit en la enseñanza y gestión emocional.

Una carencia emocional en la educación En el sistema educativo actual se enseña a leer, escribir, realizar operaciones matemáticas o interpretar partituras musicales. Sin embargo, no se enseña a expresar y manejar las emociones, una habilidad que los niños suelen adquirir en el entorno familiar. Aunque las terapias psicológicas han avanzado considerablemente en las últimas décadas, la técnica actoral, que históricamente ha trabajado con las emociones, ha estado enfocada principalmente en los resultados artísticos. Jeroni Obrador ha desarrollado una metodología que llena este vacío al ofrecer un enfoque específico para el entrenamiento emocional a través del cuerpo.

El origen del abecedario emocional En 2006, tras sufrir un ataque de ansiedad en Sevilla, Obrador inició una investigación para convertir la técnica actoral en una herramienta terapéutica. Inspirado por el neurobiólogo Antonio Damasio y su investigación sobre la diferenciación entre emociones y sentimientos, Obrador desarrolló una metodología en sus talleres que se centra exclusivamente en el cuerpo emocional, trabajando con ejercicios actorales que influyen en la tensión muscular, la respiración y el flujo sanguíneo, sin recurrir a técnicas psicológicas convencionales.

En 2009, escribió la obra de teatro La guerra de las imágenes, traducida a 17 idiomas y difundida a nivel mundial por diversos movimientos sociales. En esta obra, el dios Marte aprende a gestionar sus emociones mediante clases de teatro impartidas por Stanislavsky y Chéjov, lo que se conecta con las investigaciones del psicólogo Paul Ekman sobre las seis emociones básicas universales. Esta obra fue presentada en múltiples espacios, incluyendo un monólogo leído en el Museo Reina Sofía en 2021 y retransmitido por Radio Nacional de España.

La enseñanza del abecedario emocional en las escuelas En 2014, Obrador creó la asignatura "Cultura Emocional para la Creación del Personaje de Ficción" en la escuela Dguión, en colaboración con la Universidad San Jorge de Zaragoza, dirigida por Mercè Clascà. En esta materia, introdujo conceptos como el triángulo de Karpman —reconocido psiquiatra y psicoterapeuta estadounidense— que facilita la identificación de conflictos emocionales, y aplicó su investigación en la creación del primer abecedario emocional corporal sistematizado, que ahora se enseñará en las escuelas de Baleares.

El género teatral Ànima En 2021, Obrador creó el género teatral Ànima, un entrenamiento emocional escénico para todo público, que ha sido representado en Iberoamérica y en más de 20 pueblos de Mallorca. Este innovador género ha tenido una fuerte repercusión en festivales internacionales, como el 'Santiago Off' de Chile y el 'Brújula al Sur' de Colombia. Además, se ha utilizado en contextos terapéuticos, como en Cali, Colombia, donde se aplicó en el ámbito de la salud mental, en colaboración con la psicóloga Adriana Vargas a través del psicodrama.

Expansión internacional y reconocimiento Obrador ha contado con el apoyo de instituciones internacionales como el Teatre Lliure de Barcelona en su Directors Lab Med, el Festival de Manizales, la Universidad de Buenos Aires y la ESAD de Sevilla, entre otras. En 2023, la Generalitat de Cataluña apoyó la producción de la primera película de realidad virtual basada en el género teatral Ànima, titulada Ànima Performativa. Esta película, que promueve el manejo emocional corporal en las performances del género, fue presentada en la Nau Ivanow de Barcelona y en la sala inmersiva S'Abeurador de Santanyí, Mallorca.

Desde 2021, la plataforma online Intelsoul promueve y difunde el trabajo de Jeroni Obrador a nivel internacional, ofreciendo formación en el abecedario emocional y el género teatral Ànima para psicólogos, terapeutas y formadores escénicos. Estos talleres enseñan a identificar y gestionar las emociones diarias, así como a aplicarlas en la creación de personajes de ficción. Dada la creciente demanda internacional, su comunidad online y de centros asociados, como La Parisina en Córdoba, Argentina, y el teatro La Concha en Cali, Colombia, difunden el conocimiento de este innovador método a nivel mundial.

Obrador subraya la importancia de su abecedario emocional al afirmar: "Era necesario ordenar la definición de emoción y sentimiento, como ha hecho la neurociencia, para crear un abecedario corporal emocional. Este abecedario no solo nos permite reconocer y gestionar las emociones que solemos reprimir en la vida diaria, sino también descubrir nuestro propio carácter y escoger como queremos sentirnos. En una sociedad donde la Inteligencia Artificial puede detectar nuestras emociones a través de nuestras microexpresiones, es crucial avanzar en el manejo emocional para evitar ser manipulados".