Tower Travel y las agencias de viajes: una alianza estratégica para el crecimiento

En el competitivo mundo del turismo, las agencias de viajes buscan constantemente socios confiables que les ofrezcan no solo productos de calidad, sino también herramientas y apoyo para expandir su negocio. Tower Travel, también conocida como Elementa SRL, se ha consolidado como un socio estratégico clave para las agencias de viajes en Argentina y América Latina. Con una trayectoria de casi tres décadas, Tower Travel ha sabido posicionarse como uno de los principales operadores mayoristas de turismo en la región, brindando un amplio portafolio de servicios y soluciones tecnológicas que impulsan el crecimiento de sus partners comerciales.

Un socio que entiende a las agencias de viajes

Desde sus inicios en 1997, Tower Travel ha trabajado mano a mano con agencias de viajes, entendiendo sus necesidades y ofreciendo productos que se ajustan a las demandas de un mercado en constante evolución. A diferencia de otros actores de la industria que optan por vender directamente al público, Tower Travel se mantiene fiel a su modelo mayorista, trabajando exclusivamente a través de partners de turismo. Este enfoque permite a las agencias de viajes contar con un socio confiable, que respeta sus canales de venta y refuerza su posición en el mercado.



Para Elementa SRL, el éxito de las agencias de viajes es también su propio éxito. Es por eso que la empresa ha desarrollado una oferta diversificada, que incluye paquetes multidestino, servicios de turismo receptivo y, más recientemente, su línea de Tower Sports, especializada en eventos deportivos internacionales. Todo esto se combina con un compromiso inquebrantable con la calidad, certificado por estándares como la ISO 9001, que avala la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

Tecnología al servicio de las agencias

Uno de los elementos diferenciadores que posiciona a Tower Travel como un socio estratégico para las agencias de viajes es su apuesta por la tecnología. En diciembre de 2024, Tower Travel lanzará su nueva plataforma de reservas en línea, diseñada específicamente para que las agencias puedan acceder a una amplia gama de productos con confirmación inmediata. Esta plataforma no solo agiliza el proceso de reserva, sino que también permite a las agencias ofrecer un servicio más eficiente y personalizado a sus clientes.

Gracias a su enfoque en la innovación tecnológica, Elementa SRL ha implementado herramientas que facilitan la automatización de procesos y el acceso a paquetes personalizados. A través de su nuevo sistema, las agencias podrán gestionar sus reservas de manera ágil, optimizando su tiempo y maximizando sus ganancias. Este tipo de soluciones son vitales en un mercado que cada vez más demanda inmediatez y personalización, algo que Tower Travel ha entendido a la perfección.

Crecimiento conjunto y visión de futuro

El compromiso de Tower Travel con las agencias de viajes no termina con la oferta de tecnología avanzada. La empresa también ofrece programas de capacitación y soporte, asegurando que sus partners estén siempre a la vanguardia de las tendencias turísticas. Esto incluye no solo formación en el uso de la plataforma, sino también acceso a webinars, asesoría personalizada y herramientas de marketing para impulsar las ventas.

Además, Tower Travel ha establecido alianzas estratégicas con cadenas hoteleras y aerolíneas de renombre internacional, como Copa Airlines, RIU Hotels & Resorts e Iberostar, lo que permite a las agencias acceder a productos exclusivos y con beneficios adicionales. Estas alianzas no solo refuerzan la oferta de productos de calidad, sino que también brindan a las agencias de viajes una ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente.

Elementa SRL: Un modelo de sostenibilidad y responsabilidad

Otro aspecto clave que refuerza el posicionamiento de Elementa SRL como un socio estratégico para las agencias de viajes es su compromiso con la sostenibilidad. Tower Travel ha sido reconocida por diversas certificaciones internacionales, como Preferred by Nature, que avalan su esfuerzo por minimizar el impacto ambiental de sus operaciones. Para las agencias, trabajar con un socio que pone en primer plano el respeto por el medio ambiente no solo refuerza su imagen ante los clientes, sino que también les permite alinearse con las tendencias globales de sostenibilidad.



Un futuro de oportunidades para las agencias de viajes

Con un equipo de más de 150 personas distribuidas en distintas oficinas a lo largo de Argentina, Tower Travel continúa expandiendo su red y mejorando su oferta. La compañía, liderada por sus tres socios —Álvaro Pintos Manrique, Gustavo Erhart del Campo e Ignacio Erhart—, sigue apostando por un crecimiento conjunto con sus agencias de viajes asociadas, brindándoles las herramientas y productos necesarios para destacarse en el mercado.

En resumen, para las agencias de viajes que buscan un socio confiable, innovador y comprometido con la calidad y sostenibilidad, Tower Travel es la opción ideal. Con una oferta amplia, tecnología avanzada y un profundo entendimiento de las necesidades del mercado, Elementa SRL, bajo el nombre comercial de Tower Travel, sigue siendo un referente indiscutible en la industria del turismo mayorista.