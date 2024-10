Tras el éxito del ‘Mama Travel Fest’ en Barcelona y Madrid, Valencia será sede de la III edición

El 'Mama Travel Fest', el único evento para familias viajeras en España, tiene como objetivo normalizar los viajes tras la maternidad y conocer todos los beneficios que aportan a padres e hijos. Tras el éxito cosechado en Barcelona y Madrid, este año se ha apostado por Valencia como sede para la tercera edición.

El edificio 'Base One de La Marina' es el lugar elegido para recibir a madres, padres y, por supuesto, niñas y niños dispuestos a soñar con nuevos destinos, a inspirarse con grandes historias viajeras y a aprender que explorar el mundo juntos es muy enriquecedor y más sencillo de lo que parece.

Sobre el escenario, además de varias madres viajeras, estarán el psicólogo valenciano Alberto Soler, experto en crianza respetuosa, y Melisa Gómez, nutricionista infantil. También habrá dinámicas, talleres, zona de juegos, rincón de bebés, sorteos y expositores con la presencia de varias marcas colaboradoras, donde estará presente IATI Seguros, uno de los patrocinadores del festival.

El Mama Travel Fest es una ocasión única para escuchar la historia de Marta Bruyel y Daniel Gimeno que, junto a sus peques Tao, Dhara y Erik, están viviendo una aventura épica en familia. 'Los Mundo' lo dejaron todo en España en 2018 para desembarcar en Uruguay a lomos de Run-Run, un camión 4x4 camperizado que ha sido su hogar durante los cinco años que han tardado en recorrer el continente americano.

Habrá hueco también para comprobar que el mundo es una gran escuela de la mano de 'Ligrones en Ruta', una familia nómada experta en Worldschooling.

Víctor y Mabel, el matrimonio alicantino que llevan 17 años viajando por todo el mundo con sus dos hijas y que conforman 'Mochileros 2.0', serán los encargados de contar cuáles son los mejores destinos para viajar con niños.

Por su parte, Laura Boscà, creadora de la escuela maternal 'La Madre que te parió', hablará sobre sus experiencias viajando sola con su hija, de poco más de dos años, a lugares como India o Perú.

La fiesta continuará el domingo 6 de octubre con la sesión 'Mama Sunday'. Este espacio está consagrado solo para las madres que, durante unas horas, dejarán a sus criaturas para dedicarse una mañana de desconexión y conexión junto a otras mujeres con sus mismas inquietudes viajeras.

Para quienes no pueden asistir a Valencia, es posible comprar entradas online para ver las charlas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y para los que pueden asistir, el Mama Travel Fest se celebrará el sábado 5 y domingo 6 de octubre en el Espacio Base One (Edificio Zeus. C/ de la Travesia s/n. La Marina. Valencia) a partir de las 10.30 horas.

Organizan las madres y viajeras: Lucía Sánchez, publicista, podcaster y co creadora del universo de Algo que Recordar / Carla Llamas, periodista y autora del podcast y del blog La Maleta de Carla / Patricia Velasco, periodista de viajes y autora del blog De Ilusión a Recuerdo.

Acerca de IATI Seguros

IATI es la empresa líder en España de venta de seguros de viaje online. La familia Calzado inició su actividad aseguradora en 1.885, cuando los viajes se realizaban solo por barco, y tras una importante transformación digital, la apuesta por la excelencia en el servicio, el equipo humano y el trato cercano con los clientes cuando más lo necesitan han hecho que casi 140 años después se conviertan en referentes en el sector y más de 2.500.000 usuarios estén satisfechos.

IATI Seguros está comprometida con el turismo sostenible y responsable, que se manifiesta a través de diferentes acciones con un impacto duradero y que sin duda es una parte fundamental de la identidad de la correduría catalana.

Además, IATISeguros.com es una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada una de sus pólizas, con la Fundació Nen Deu, una entidad social que ofrece educación y atención especializada a personas con discapacidad intelectual.

IATI siempre quiere ir por delante y quiere transmitir sus valores de empresa. Por esa razón, y entre otros proyectos, creó IATI Team, es decir, la apuesta por el deporte minoritario, femenino y paralímpico a través de patrocinios de deportistas o equipos.