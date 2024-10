La nueva ficción sonora que invita a descubrir Cataluña

La Agencia Catalana de Turismo (ACT) presentó, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 'Greal: El secreto de las ocho llaves', el innovador proyecto que pretende acercar a los oyentes a los rincones más fascinantes de Cataluña Una presentación donde no faltó la directora general de Turismo de Cataluña, Cristina Lagé, la delegada del Gobierno de la Generalitat en Madrid, Núria Marín, y la directora de la Agencia Catalana de Turismo, Arantxa Calvera, los propios protagonistas de la historia y representantes del mundo de la cultura y el turismo.

La serie es una superproducción sonora que mezcla ficción, lugares reales y personajes históricos en una aventura inspirada en la novela del escritor y premio Planeta Javier Sierra El fuego Invisible.

A través de sus 11 capítulos invita al público a sumergirse en la búsqueda de un supuesto Grial en tierras catalanas.

Con un elenco destacado que incluye a los actores catalanes Michelle Jenner y Pol Monen, así como Arturo González Campos y las conductoras del podcast Terrores Nocturnos, así como la participación especial de Andreu Buenafuente y Javier Sierra, Greal: El secreto de las ocho llaves se transforma en un viaje sonoro que entrelaza historia, cultura y leyenda.

Además, se ha creado un vídeopodcast accesible para personas con hipoacusia o discapacidad auditiva. Así, se convierte en la primera ficción sonora que incluye un videopodcast, en este caso presentado como una visual novel, un formato inédito en el ámbito del audio y que ha sido posible gracias a la colaboración de los ilustradores y la Inteligencia Artificial.

Durante la presentación, el público pudo conocer de primera mano los detalles y retos que supuso la producción de este ambicioso proyecto para sus participantes. Así como participar en el sorteo de varios viajes a Cataluña por parte de la ACT, para reforzar el objetivo de promover el turismo en la región.

Un evento que contó con la presencia de y Arantxa Calvera, directora de la Agencia Catalana de Turismo y Cristina Lagé, Directora General de Turismo de Cataluña quien se refería a este proyecto con las siguientes palabras "Esta ficción sonora que presentamos hoy nos permite captar la atención de potenciales turistas y posicionar el destino Cataluña de manera atractiva y entretenida".

Las claves de Greal: la visión de sus protagonistas

En la primera mesa redonda, el comediante y presentador Andreu Buenafuente compartió su entusiasmo por la iniciativa y amor por el formato podcast, el cual define como "el complemento perfecto para la radio tradicional". Mientras que el actor Pol Monen, destacaba esta nueva experiencia en una ficción sonora como un reto enriquecedor, "donde me he sentido muy arropado por un equipo que me ha cuidado y apoyado en cada paso" y donde "he conectado mucho con el personaje y me apetecía contarlo". Un proceso que además ha descrito como "mucho más físico".

Por su parte, Michelle Jenner, quien cuenta con amplia experiencia en el mundo de la actuación sonora, destacó las diferencias entre trabajar en una ficción sonora y en el doblaje tradicional. "Aquí no tienes una imagen en la que te estás basando, sino que todo parte de tu propia imaginación, del guion y de intentar transmitir con tu voz las emociones del personaje y sus acciones. Es un proceso muy mágico e íntimo interpretar solo con tu voz".

Las creadoras del exitoso podcast Terrores Nocturnos, quienes también participaron en el proyecto, compartieron su experiencia al dar el salto del mundo del podcasting a la ficción y la colaboración con Greal. "Todo un reto que han disfrutado".

Una experiencia inmersiva: la tecnología binaural y la visual novel

En la segunda mesa redonda estuvieron presentes dos de los guionistas así como el escritor Javier Sierra quien mostraba una gran ilusión por el desarrollo de este proyecto "que le ha permitido terminar de ensamblar esas piezas e investigaciones que ha hecho tanto para sus novelas como para este podcast" y que hará que "después de que el público escuche el podcast, va a tener la necesidad de ir a visitarlos lugares por los que transcurre. Porque todos los pequeños detalles de estos rincones, existen, están ahí. Quizá no encajan de la manera en la que nosotros lo hacemos en la ficción (o sí), pero ahí están. Y eso lo tendrá que descubrir el oyente".

Uno de los aspectos más innovadores de Greal: El secreto de las ocho llaves es el uso de tecnología binaural, que ofrece una experiencia auditiva envolvente y realista. El diseñador sonoro Alberto Espinosa explicó cómo esta técnica ha permitido situar al oyente en el centro de la historia" para que sea cada persona quien ponga sus propias imágenes con la mente a pesar de la ayuda visual de este videpodcast".

El proyecto también ha explorado un formato inédito en el mundo del audio: la visual novel. Durante la segunda mesa redonda, se profundizó en este proceso creativo, desde la adaptación de los personajes hasta el uso de la inteligencia artificial para la animación. "Un recurso que les ha permitido reducir el tiempo de montaje de 1 año a 1 mes, pero que sería imposible sin el trabajo y el arte previo de los diseñadores".

La serie estará disponible en la web de https://www.catalunya.com/es/podcast-greal y en las principales plataformas de audio, incluyendo Spotify, iVoox, Apple Podcast, Podimo, Audible, y Storytel, acercando así la riqueza cultural, histórica y paisajística de Cataluña a un público cada vez más amplio.

Con esta iniciativa, la ACT demuestra su apuesta por la innovación y la exploración de nuevos formatos de narración que fusionan tradición y modernidad. Greal: El secreto de las ocho llaves es un claro ejemplo de cómo el turismo y la cultura pueden converger en un proyecto que invita a soñar, explorar y descubrir.