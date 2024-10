AutoSpecial.com analiza las ventajas de comprar un coche de segunda mano en lugar de uno nuevo

Los vehículos de segunda mano siguen siendo la opción favorita de los españoles que van a cambiar de coche debido a su menor coste, la entrega inmediata o la amplia variedad de marcas y modelos de vehículo disponibles. Desde AutoSpecial.com destacan la importancia de buscar no solo un menor precio, sino también calidad y garantía para evitar descubrir vicios ocultos con el paso del tiempo Decidir comprar un coche nuevo o de segunda mano suele depender en la mayoría de los casos del presupuesto disponible. Es por ello que hay una cierta tendencia a elegir vehículos de segunda mano dado su precio más reducido. Hay muchos otros aspectos a tener en cuenta para determinar cuál de estas dos opciones se adapta más a cada persona, como puede ser el tipo de coche buscado, el modelo, el kilometraje o la frecuencia con la que cambiamos de vehículo. Pero ¿cuál ofrece más ventajas y a un menor precio?

El mercado de coches segunda mano en España ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y parece ser la opción favorita entre los españoles. Las matriculaciones de vehículos nuevos han disminuido, mientras que las ventas de coches de segunda mano han alcanzado cifras récord, superando en más del doble a las de vehículos nuevos.

Desde AutoSpecial.com, el primer marketplace de compraventa de vehículos entre particulares revisados y con garantía, destacan las siguientes ventajas a la hora de comprar un vehículo de segunda mano frente a uno nuevo:

Menor coste : Los coches de segunda mano suelen tener un precio menor, lo que los hace más asequibles frente a los recién salidos de fábrica. El precio medio de un vehículo de segunda mano en España es de unos 18.000 euros, con un kilometraje medio de 140.000 kilómetros y una edad media de 12 años. Desde AutoSpecial.com destacan la importancia de buscar calidad y garantía para evitar sorpresas desagradables con el paso del tiempo ante la existencia de posibles vicios ocultos, como pueden ser fallos en el motor, con reparaciones muy costosas. Es por ello que, en su plataforma de compraventa, pueden adquirirse vehículos usados con las garantías y la seguridad de un profesional, pero a precio de particular, un 30% más barato.

Menos impuestos : Al formalizar la adquisición de un vehículo nuevo, hay que pagar el importe del vehículo más el IVA correspondiente del 21% además de abonar los gastos del impuesto de matriculación. En el caso de los coches de segunda mano, es necesario pagar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales , que está entre el 3% y el 8% del valor del coche según la comunidad autónoma de que se trate. Además, es necesario abonar las tasas de tráfico, que son 55,70 euros.

Entrega inmediata : En la mayoría de las ocasiones, la compra de un vehículo de segunda mano es instantánea. Una vez firmados los papeles, el vehículo pasa a ser propiedad del comprador inmediatamente. En cambio, en el caso de los coches nuevos, el plazo de entrega y los trámites de la matriculación pueden suponer meses.

Garantía : El Código Civil obliga al vendedor del vehículo a garantizar que este se encuentre libre de cargas, gravámenes o vicios ocultos, debiendo encargarse de cualquier reclamación al respecto durante los primeros seis meses si es entre particulares, ampliándose la garantía al plazo mínimo de un año cuando se trata de una compraventa con un profesional. Transcurrido este período, el comprador pasa a ser el único responsable. Además, los coches de segunda mano normalmente tienen un historial de reparaciones y mantenimiento previo , por lo que antes de comprarlo pueden conocerse las condiciones del vehículo.

Diversidad de marcas y modelos : El mercado de vehículos de segunda mano ofrece una amplia gama de marcas y modelos, así como distintas opciones según el tipo de combustible (gasolina, diésel, eléctrico, híbrido). Gracias a esta variedad, es posible acceder a un vehículo que se ajuste más a nuestras necesidades y preferencias. Actualmente, en España se vende un mayor número de vehículos de segunda mano que utilizan diésel, debido en gran medida a su eficiencia en el consumo y al ahorro significativo en costes de combustible a lo largo del tiempo.

Seguro más económico : El seguro de los vehículos de segunda mano suele tener un coste menor que el de los nuevos, y a veces supone una cobertura más completa para el conductor y el vehículo a un menor precio.

Menor depreciación : A diferencia de un coche nuevo, cuyo valor puede disminuir aproximadamente un 30% durante el primer año, un coche usado ya ha pasado por la fase más alta de depreciación, por lo que su valor no disminuirá tan rápidamente.

: A diferencia de un coche nuevo, cuyo valor puede disminuir aproximadamente un 30% durante el primer año, un coche usado ya ha pasado por la fase más alta de depreciación, por lo que su valor no disminuirá tan rápidamente. Consulta de opiniones y reseñas: La posibilidad de acceder a numerosas opiniones y reseñas del vehículo es un factor determinante a la hora de comprar con mayor sensación de confianza. Al adquirir un coche que lleva tiempo en el mercado, los compradores pueden acceder a diversas opiniones y experiencias e incluso a información sobre los problemas más comunes, lo que proporciona una mayor sensación de fiabilidad en la compra del coche.