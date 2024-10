ProtoQSAR; La empresa valenciana que lleva sus laboratorios dentro de un ordenador

En un contexto global cada vez más centrado en el bienestar animal y la sostenibilidad, ProtoQSAR ofrece una alternativa innovadora y eficiente a las pruebas de seguridad química requeridas por la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA, por sus siglas en inglés). Mediante el uso de tecnologías avanzadas y un enfoque computacional, ProtoQSAR facilita a las empresas cumplir con normativas estrictas de forma ética y eficaz.

Pionera en España en el uso de modelos computacionales para predecir la seguridad y eficacia de sustancias químicas, ProtoQSAR destaca por su enfoque científico sin recurrir a la experimentación animal. Ubicada en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia), la compañía ha ganado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional por su capacidad para combinar aprendizaje automático y química computacional, ofreciendo soluciones precisas y confiables.

Un valor añadido claro ProtoQSAR presenta una ventaja diferenciada: en lugar de depender de pruebas tradicionales, que resultan costosas y, en muchos casos, requieren el uso de animales, la empresa emplea métodos in silico. Estas técnicas permiten simular y predecir el comportamiento de las sustancias químicas en entornos biológicos, reduciendo la necesidad de pruebas en animales y acelerando el desarrollo de nuevos productos químicos, lo que también disminuye los costes asociados.

Para lograr esto, la compañía no solo desarrolla esta metodología avanzada, sino que también se esfuerza por hacerla accesible a empresas y universidades, cumpliendo siempre con los rigurosos estándares de calidad establecidos por la ECHA. A través de su plataforma ProtoPRED, ProtoQSAR permite predicciones rápidas sobre propiedades (eco)toxicológicas y fisicoquímicas de las sustancias químicas, generando de forma automática los informes requeridos para el registro de nuevos productos en la Unión Europea.

Innovación y ética de la mano “Nuestra misión es clara: demostrar que la innovación científica puede avanzar de manera ética y responsable”, afirma el equipo de ProtoQSAR. Con una tecnología en constante evolución y un compromiso firme con la mejora continua, la empresa está bien posicionada para liderar el cambio hacia un futuro en el que la evaluación toxicológica no dependa exclusivamente de la experimentación animal.

Este enfoque innovador ha llevado a ProtoQSAR a colaborar con numerosas instituciones académicas y empresas líderes del sector, expandiendo su influencia a nivel internacional. Su capacidad para integrar tecnología avanzada con principios éticos promete seguir transformando la industria química en los próximos años.