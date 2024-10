La 26ª Agua, Energía, Tecnología y Medio Ambiente, WETEX, atrae 68 patrocinadores locales e internacionales

Es la mayor exposición de la región en materia de energía, agua, desarrollo ecológico, sostenibilidad, descarbonización, movilidad ecológica e hidrógeno verde La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) (www.DEWA.gov.ae) organiza la 26.ª edición de la Exposición de Agua, Energía, Tecnología y Medio Ambiente (WETEX) del 1 al 3 de octubre de 2024 en el Centro de Comercio Mundial de Dubái. La exposición es un evento destacado en el calendario mundial de la sostenibilidad. Es la mayor exposición de la región en materia de energía, agua, desarrollo ecológico, sostenibilidad, descarbonización, movilidad ecológica, hidrógeno verde, ciudades sostenibles y sectores relacionados, y una de las exposiciones especializadas más grandes del mundo. WETEX 2024 ha atraído a 68 patrocinadores y 37 socios y simpatizantes. En la exposición participan un total de 2,800 empresas de 65 países. Incluye 21 pabellones internacionales y cubre una superficie de 87,494 metros cuadrados.

"Año tras año, WETEX se ha consolidado como una plataforma global ideal para aunar esfuerzos, intercambiar conocimientos y experiencias, y aprovechar las oportunidades para lograr la sostenibilidad apoyándose en la innovación, la investigación y las últimas tecnologías. El apoyo de la sabia dirección siempre ha dado impulso al crecimiento continuo de la exposición. Los socios y patrocinadores también desempeñan un papel integral en el enriquecimiento de WETEX y la consolidación de su éxito. Su apoyo amplía los horizontes de las experiencias únicas que ofrece a las empresas locales e internacionales del sector público y privado, así como a los expositores, inversores, expertos y especialistas en energía, agua, tecnologías verdes, energías renovables y limpias, soluciones de movilidad verde, desarrollo sostenible, ciudades inteligentes y sostenibles, aplicaciones de tecnología avanzada y otros sectores vitales," dijo Su Excelencia Saeed Mohammed Al Tayer, MD y CEO de DEWA, ​​fundador y presidente de WETEX.

