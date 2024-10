El negocio de restauración más viral en redes sociales capta la atención de los grupos inversores

Tort, la franquicia de tortillas más viral en redes sociales, se asocia con Tormo Capital para acelerar su expansión en el territorio nacional Tort, la innovadora empresa de restauración que ha transformado un plato tan tradicional de nuestra gastronomía como es la tortilla de patatas, anuncia una nueva y estratégica alianza con Tormo Franquicias Consulting que, a través de su filial Tormo Capital, busca consolidar el crecimiento de Tort y expandir su modelo de negocio a nivel nacional, aprovechando el interés de inversores que han identificado en la marca un gran potencial de éxito.

El concepto desarrollado por Tort ha cautivado tanto a locales como a turistas, destacándose por su producto icónico, la "tortiburger", y su estrategia de marketing digital que la ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales. La clave del éxito de Tort radica en su capacidad para combinar ingredientes de calidad, un ambiente acogedor y una experiencia de cliente diferenciada, algo que ha sido ampliamente compartido y comentado en plataformas como Instagram y TikTok, impulsando su popularidad.

La rápida expansión de su número de seguidores, ha generado un crecimiento exponencial en su clientela, lo que ha puesto a Tort en el radar de varios grupos inversores interesados en participar en el próximo capítulo de su desarrollo. La asociación con Tormo Capital está siendo fundamental para canalizar esta atención en una nueva oportunidad de negocio.

Una alianza estratégica para la expansión en franquicia

Tormo Franquicias Consulting, con más de 20 años de experiencia en el sector, a través de Tormo Capital, impulsa marcas emergentes con elevado potencial de crecimiento mediante la participación en las centrales de franquicia. La unión con Tort responde a la visión de ambas partes de llevar la exitosa fórmula de la marca a un nuevo mercado, capitalizando su fuerte presencia en el entorno digital y su capacidad para atraer a diferentes públicos.

Eduardo Tormo, fundador de Tormo Franquicias y CEO de Tormo Capital, subraya: "Tort ha demostrado ser una marca con un tremendo atractivo tanto para consumidores como para inversores. Personalmente, soy un fan de la tortilla de patatas y es uno de mis platos preferidos. Desde el primer momento me sentí atraído no solo por el modelo de negocio y la calidad de sus tortillas, sino también por su equipo fundador y por su capacidad para conectar con el cliente moderno y las tendencias actuales. Estoy plenamente convencido de que Tort ha iniciado el camino para convertirse en una gran marca".

Con esta alianza, Tort se posiciona como una de las marcas más prometedoras dentro del sector de la restauración en franquicia de España. El siguiente paso en su crecimiento implica la apertura de unidades en las principales ciudades del país. A través de este modelo de expansión, la empresa espera seguir fortaleciendo su presencia en el competitivo ámbito de la restauración, ofreciendo un producto innovador de alta calidad y una experiencia única que ha demostrado ser un imán para el público joven y los amantes de la tortilla.

Gracias a la sinergia con Tormo Franquicias Consulting, Tort no solo aspira a seguir creciendo, sino a establecerse como un referente en la restauración nacional, atrayendo la atención de inversores que buscan una marca sólida, innovadora y con un futuro prometedor.

Sobre Tort

Tort es un negocio que llegó hace año y medio a Barcelona con el objetivo de reinventar y conceptualizar el concepto de la tortilla de patatas, adaptándola a los nuevos tiempos y a lo que el público demanda. Desde entonces, más de veinte mil tortillas, entre ellas, las tortiburgers han sido elaboradas y servidas. Su formato es un restaurante en formato híbrido, con posibilidad de degustación en el propio local o en la comodidad del hogar, escogiendo la opción delivery o take away.