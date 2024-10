La Escuela de Conferenciantes, la clave para dominar el arte de hablar en público

¿Qué buenos propósitos te has planteado para el "nuevo curso"? ¿Qué tal algo tan importante como es aprender a hablar en público como un conferenciante profesional?

Los cursos de oratoria, como los que imparte la Escuela de Conferenciantes, se están convirtiendo en un indispensable, tanto en entornos corporativos como a nivel particular. Hablar bien en público es la mejor tarjeta de presentación. Sí, todo el mundo lo sabe: "el miedo a hablar en público te bloquea". Es algo que paraliza a todos, pero se puede vencer.

La "glosofobia" o miedo a hablar en público es uno de los terrores más comunes entre las personas. Según un estudio, el 75% la población sufre algún grado de ansiedad o nerviosismo al enfrentarse a una audiencia. Y, sin embargo, saber comunicar con eficacia y confianza es clave para el éxito en cualquier ámbito.

Se ha hablado con Jesús Ripoll y Raquel S. Armán, cofundadores de la Escuela de Conferenciantes y de la agencia de representación de ponentes Helpers Speakers, además de autores del superventas “Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito” publicado la editorial Almuzara. Esto es lo que dicen: “hoy en día saber hablar bien es tan esencial como saber leer y escribir, indispensable en nuestro día a día y, por supuesto en el entorno laboral. Cuando lanzamos la Escuela de Conferenciantes, fue para profesionalizar el sector de los speakers. La sorpresa fue comprobar que la mayoría de nuestros alumnos, y lectores del libro, eran directivos de empresa que, ocasionalmente, estaban participando en mesas redondas y congresos, pero, sobre todo, entendían el valor de potenciar esta soft skill que de soft tiene bien poco. También hemos tenido conferenciantes de primer nivel como Pedro García Aguado, Bisila Bokoko, Jaime Nava o Isa Moreno (presentadora del tiempo en Aquí la Tierra), con muchas horas de vuelo a sus espaldas y de televisión, pero siempre hay margen de mejora”.

Cuando se les pregunta qué ofrecen en sus cursos, dicen: “generalmente recomendamos el curso “pro” de fin de semana, un intensivo de 20 horas donde trabajamos el miedo escénico, la estructura de las conferencias, el lenguaje corporal y la presencia escénica, las ideas fuerza y, sobre todo, la confianza. Es un curso eminentemente práctico, grupos reducidos, con constantes ejercicios y feedback al momento. Vamos subiendo la complejidad, pero los alumnos van ganando en confianza y, con las herramientas que les proporcionamos, son capaces de hacer una progresión exponencial. Es increíble cómo llegan de perdidos muchos de ellos el viernes a primera hora y cómo se marchan a última hora del sábado”.

En Helpers Speakers y su Escuela de Conferenciantes ayudan a conseguirlo. Ya solo quedan las últimas plazas para los días 25-26 de octubre, y noviembre ya está completo. ¡Corrrer porque las plazas vuelan en cuanto abren la inscripción! Además, son grupos pequeños para poder atender a cada alumno de una manera casi personalizada. Entrar en su web y descubrir todo lo que espera en la Escuela de Conferenciantes. Y por supuesto, hacerse con su libro, una auténtica Biblia de la oratoria y del mundo de las conferencias, repleto de humor, profesionalidad y consejos prácticos.

Hablar en público como un conferenciante profesional no es solo cuestión de talento, sino también de técnica. Los micrófonos y Helpers Speakers con su Escuela de Conferenciantes esperan a todo el mundo.