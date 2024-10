Mariola Corega Pérez-Chordá se consagra campeona en el 9° Campeonato de España de Potencia en Alfas del Pi

Alfas del Pi, sábado 21 septiembre 2024.

Gran Éxito de Mariola Corega Pérez-Chordá en el 9.º Campeonato de España de Potencia.

Esta competición de Fuerza tiene carácter internacional, donde los equipos pueden estar formados por atletas no nativos.

Mariola, de 56 años, ha logrado una destacada actuación en el 9.º Campeonato de España de Potencia y Open Internacional, organizado por el Club de Fuerza Altea en el pabellón polideportivo Pau Gasol (Alfas del Pi, Alicante) respaldado por la FVBDF y la Asociación de Fisicoculturismo y Atletas (AFA).

Compitiendo en la categoría de 59 kg y un con un peso corporal de 57,800 kg, Mariola se ha coronado campeona en la categoría Master y ha establecido un nuevo récord en su categoría de peso y edad (Master4). La atleta, quien también ha sido la participante de mayor edad en la competición, levantó 2 veces seguidas 55 kg en press de banca y logró un impresionante levantamiento de dos repeticiones de peso muerto 100 kg. Mariola en esta ocasión ha representado al Club de Fuerza Alzira.

"Es lo mismo que levanté el año pasado con 6 kilos más de peso corporal y aun en periodo ovulatorio. Mantener esta marca en plena menopausia y con menos peso me hace sentir muy satisfecha con este comienzo de temporada", comentó Mariola sobre sus logros.

El evento contó con la participación de 120 atletas procedentes de distintos países, consolidándose como una competencia de alto nivel y con amplia representación internacional.

