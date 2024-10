Los Cabos se reafirma como el destino mexicano preferido para el turismo de lujo, sostenible y gastronómico

Ubicado al sur de la península de Baja California, Los Cabos espera cerrar 2024 con más de 3,8 millones de turistas atraídos por una propuesta diferencia que combina cultura, naturaleza, la gastronomía lujo y wellness. Con más de 18.500 cuartos, 500 de ellos en hoteles de marcas de primer nivel como Four Seasons o Waldorf, Los Cabos se sitúa como el destino con mayor oferta de cuartos de superlujo en América Latina Experiencias únicas, un servicio de alta calidad y excelencia y una firme apuesta por la seguridad. Estos son los tres pilares que han situado a Los Cabos entre los principales y más exclusivos destinos mexicanos. Enclavado al sur de la península de Baja California, Los Cabos se ha convertido en un escenario ideal para aquellos turistas que buscan más que un viaje; una experiencia auténtica e inigualable que combine la cultura tradicional mexicana un paisaje plagado de naturaleza, actividades de aventura, una gastronomía exquisita y una oferta hotelera de alta gama.

Los Cabos, a diferencia de otros destinos que reciben altos volúmenes de turistas, ofrece una experiencia personalizada y exclusiva para cada visitante, priorizando la calidad sobre la cantidad. Esto le permite brindar un servicio excepcional y una hospitalidad sin igual, garantizando que cada turista disfrute de una estancia única y auténtica. Para este 2024, la región prevé recibir a más de 3,8 millones de turistas de grandes mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa, con una estancia promedio de 7,5 días, que permite a los visitantes disfrutar de un viaje plagado de experiencias de lo más diversidad.

Con una firme apuesta por el crecimiento, el aeropuerto internacional de Los Cabos, reconocido como uno de los mejores 25 aeropuertos del mundo, cuenta con más de 550 vuelos semanales y ha pasado de tener conexiones con 34 destinos en el año 2019 a alcanzar las 50. Entre las últimas novedades destaca la alianza con Condor Flugdienst, que conectará Europa con Los Cabos a través del vuelo directo desde Frankfurt entre los meses de abril y noviembre. Fruto de esta colaboración, la región espera recibir a más de 16.000 turistas europeos.

Turismo silencioso: un servicio de excelencia y máximo respeto por el entorno natural

Con una combinación única de hospitalidad, lujo, naturaleza y una gastronomía reconocida a nivel mundial, Los Cabos se consolida como un destino ideal para quienes buscan el disfrute y priorizan la calidad y la hospitalidad. La región acoge cerca de 18.500 cuartos disponibles, de 85 grupos hoteleros, y registra una ocupación promedio del 70%.

Una de sus fortalezas es la gran variedad de alojamientos de alta gama. El destino cuenta actualmente con la mayor oferta de cuartos de superlujo en América Latina, con más de 500 cuartos de marcas de primer nivel, entre las que se encuentran dos hoteles Four Seasons, así como marcas tan conocidas como Waldorf, Nobu, Ritz Carlton o Montage, entre otras. Y, de cara a 2025, a la planta hotelera de Los Cabos se sumarán complejos bajo las marcas Park Hyatt, Soho Vidanta o el primer hotel Aman de México, sumando hasta 900 habitaciones más.

Asimismo, grandes gigantes hoteleros españoles han apostado por la zona en los últimos años, destacando grupos como Meliá, Riu, Barceló o Iberostar, que actualmente trabaja en un proyecto en Los Cabos que supondría la entrada en el destino. Todas estas marcas siguen estrictos criterios de sostenibilidad, como la restricción de densidad y altura de los hoteles en construcción, bajo la premisa de mantener el máximo respeto al entorno.

Un paisaje único para amantes del deporte y la aventura

La sostenibilidad ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo turístico de Los Cabos, una región donde el 42% del territorio de Baja California Sur está protegido como área natural. El destino disfruta de 350 días de sol al año y un clima suave que evita la humedad extrema que caracteriza a otros enclaves vacacionales, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Así, destacan espacios como el Parque Nacional Cabo Pulmo, conocido como el "acuario del mundo" por albergar el 30% de los mamíferos marinos del planeta y un impresionante arrecife de coral duro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los visitantes pueden disfrutar de actividades inolvidables, como el avistamiento de ballenas, delfines y orcas, o nadar junto a tiburones ballena.

Además, el destino cuenta además con 25 playas certificadas con la prestigiosa Bandera Azul, lo que garantiza altos estándares de limpieza y seguridad ambiental, consolidándose como el enclave mexicano con más playas bajo esta distinción.

Un destino que enamora por el estómago

La oferta gastronómica de Los Cabos también ha sido clave en su atractivo turístico. Tanto es así que, entre los meses de enero y septiembre de 2024, uno de cada diez turistas que visitaron el destino lo hicieron motivados por su variada y exquisita cocina. Uno de los claros ejemplos de su riqueza gastronómica ha sido la publicación de la primera Guía MICHELÍN de México, que ha distinguido a múltiples restaurantes situados en Baja California Sur y, especialmente, en la zona de Los Cabos.

Entre los reconocimientos recibidos en el marco de esta prestigiosa guía se encuentra la Estrella Michelin otorgada al chef Sidney Schutte, del restaurante Cocina de Autor, situado en el Grand Velas Los Cabos. La región también ha sido reconocida por su innovación culinaria al ser una de las regiones mexicanas donde conviven numerosas propuestas gastronómicas y culturales de primer nivel y para todos los gustos. Uno de los sitios que los visitantes no pueden dejar de visitar es Distrito 23400, en el corazón de San José del Cabo, un espacio abierto que mezcla historia, arte y gastronomía, mezclando tradiciones endémicas con influencias internacionales, convirtiéndose en centro de música, arte y cultura.