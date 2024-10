AVAMZES (Asociación Española de Vendedores en Amazon) refuerza su posición en el ecosistema de marketplaces

AVAMZES, la Asociación Española de Vendedores en Amazon, se consolida como la principal entidad de referencia para marcas y fabricantes que operan en el ecosistema Amazon y otros marketplaces. Su misión es clara: ser el principal centro de conocimiento, proporcionando a los vendedores el apoyo necesario para optimizar su presencia en Amazon y en otros marketplaces mediante asesoramiento especializado y colaboración con las mejores agencias.

Objetivos y acciones clave de AVAMZES Creación de Canal de YouTube con Líderes del Ecosistema: Desarrollo de un canal propio de YouTube para la difusión gratuita de entrevistas con los principales líderes del sector, incluyendo responsables de eCommerce y Marketplaces de grandes multinacionales.

Lanzamiento de un Magazine Informativo: Publicación de un magazine que recogerá las noticias más relevantes y la información de mayor valor del ecosistema de marketplaces.

International Learning Program: Programa único en España que recopilará y difundirá información valiosa del sector. AVAMZES asistirá a los principales eventos internacionales, webinars y talleres de expertos en EE. UU., Reino Unido, Alemania, entre otros, para compartir el conocimiento adquirido con sus asociados.

Partnerships Estratégicos con Herramientas: Establecimiento de acuerdos con herramientas clave como Helium 10, Pacvue, Getida, Channel Engine y Forceget, ofreciendo descuentos y condiciones exclusivas a los miembros de AVAMZES para reducir sus costes operativos y mejorar su competitividad.

Organización de Talleres Prácticos y Webinars: Realización de talleres y webinars mensuales sobre temas específicos como optimización de Amazon Ads, gestión de inventarios y expansión internacional, impartidos por expertos del sector.

Programa de Mentoring para PYMEs y Startups: Implementación de un programa de mentoría en el que empresas con más experiencia guiarán a pymes y startups en su proceso de entrada y crecimiento en Amazon y otros marketplaces.

Red de Networking Exclusiva: Promoción de encuentros y eventos de networking exclusivos para asociados, incluyendo desayunos de trabajo y reuniones con expertos del sector.

Desarrollo de un Observatorio de Tendencias: Creación de un observatorio que analizará las últimas tendencias y cambios en las políticas de Amazon y otros marketplaces, proporcionando informes trimestrales a los miembros.

Acuerdo de Colaboración con Másters del Ecosistema: Colaboración con universidades para desarrollar programas de formación específicos en Amazon y marketplaces, conectando el talento joven con las necesidades del sector.

Junta Directiva de AVAMZES Mario Gil Barcelona (Miembro Vocal de la Junta Directiva): Con más de 7 años de experiencia en Amazon Vendor y 4 años en Amazon Seller, ha trabajado con empresas líderes para maximizar su rentabilidad en marketplaces como Bol, eBay, Kaufland, Cdiscount y Otto. Actualmente, lidera el departamento de Marketplaces en Funidelia y próximamente lanzará una formación avanzada para profesionales en marketplaces.

Micaela Astrada Durocher (Miembro Vocal de la Junta Directiva): Especialista en branding y optimización de ventas en Amazon y otros marketplaces como Aliexpress, Miravia, Decathlon, Carrefour y Worten. Su enfoque se centra en la gestión integral de cuentas y optimización SEO de listings.

Borja Alonso (Miembro Vocal de la Junta Directiva): Con más de 8 años de experiencia en Marketplaces, ha trabajado como Marketplace Specialist en consultoría, gestionando cuentas de clientes en Amazon Vendor, Seller y otros marketplaces como Aliexpress y Alibaba. Ha liderado el departamento de Marketplaces en consultoras internacionales en España.

Sergio Nolasco Diez (Vicepresidente de AVAMZES): Profesional con una sólida trayectoria en el sector de la informática y el marketing digital. Actualmente, es socio de amz360, donde ha consolidado la empresa como una consultora experta en la gestión de Marketplaces, especialmente en Amazon.

Juan Navarro Barceló (Tesorero de AVAMZES): CEO y cofundador de amz360, donde lidera la estrategia de ventas en marketplaces y e-commerce desde 2014. Con amplia experiencia en consultoría financiera y roles destacados en el sector bancario.

Víctor García (Presidente de AVAMZES): Especialista en marketplaces e inteligencia artificial. Ha ayudado a más de 100 empresas a optimizar su presencia en Amazon y marketplaces. Actualmente, es el CMO de Carpio, startup de inteligencia artificial que desarrolla soluciones avanzadas para multinacionales.

Unas de las mejores agencias especializadas en Amazon y Marketplaces que apoyan a AVAMZES Bluco Año de Creación: 2017.

Sede Principal: Gijón, España.

Número de Empleados: 20 (Equipo senior especializado).

Países en los que gestionan clientes en Amazon y otros marketplaces: Europa, EE. UU., Canadá y México.

Marketplaces Gestionados: Más de 55 marketplaces.

Partners de Herramientas: Shopping Feed, Channable, SingularBrain.

Clientes Destacados: Arcos, Lladró, De’longhi, Puleva, Central Lechera Asturiana, Gioseppo, La Casa de las Carcasas, Funidelia, MBT, Ysabel Mora.

Premios 2023 y 2024: Mejor agencia en marketplaces 2023, Mejor estrategia en marketplaces 2023, Mejor agencia 2024.

Bluco es una agencia fundada en 2017 por Alejandro Orviz Fernández, con sede en Gijón, España. Se especializa en ofrecer servicios integrales para marcas y fabricantes que desean optimizar su presencia en marketplaces y externalizar su gestión y distribución. Con un equipo senior de 20 personas, Bluco se posiciona como uno de los referentes en el sector, brindando servicios en Europa, EE. UU., Canadá y México.

Ofrecen una propuesta 360° que abarca desde estrategia y distribución en marketplaces hasta atención al cliente especializada e integraciones tecnológicas avanzadas. Su amplia cobertura les permite gestionar más de 55 marketplaces en Europa y EE. UU., y trabajan de la mano con herramientas tecnológicas como Shopping Feed y Channable.

Entre sus clientes destacados se encuentran marcas de renombre como Arcos, Lladró y De’longhi, lo que avala su experiencia y capacidad en el sector. Además, Bluco ha sido galardonada en diversas ocasiones, destacando como la mejor agencia de marketplaces en España en 2023 y 2024.

Bluco también ofrece servicios de distribución europea de marcas líderes como De’longhi, Leds-C4 y Ramón Soler, brindando una solución integral para aquellas empresas que desean expandir su presencia en marketplaces sin gestionar directamente sus operaciones. Con su enfoque en diversificación, innovación tecnológica y atención al cliente, Bluco se consolida como un socio estratégico para marcas que buscan maximizar su éxito en el entorno de los marketplaces.

Elogia Año de Creación: 1999.

Sede Principal: Barcelona, España.

Número de Empleados: Más de 120 profesionales en Elogia (200 en Grupo VIKO).

Otras Sedes: Madrid, Vigo, Ciudad de México.

Países en los que gestionan clientes en Amazon y otros marketplaces: Europa, América del Norte y América del Sur.

Marketplaces Gestionados: Amazon, Aliexpress, Miravia, La Redoute, Maisons du Monde, Leroy Merlín, eBay, Carrefour, MediaMarkt, y más.

Clientes Destacados: ACESUR, Gallina Blanca, Estrella Damm, Laboratorios Ferrer, Germinal, Hannun, Indukern, Injusa, JVC Kenwood, Osborne, Grupo Rayen, Roche.

Premios 2023 y 2024: Marketplaces Awards a 2 de sus marcas.

Volumen de Publicidad en Amazon: Más de 100.000 € al mes en Sponsored Ads.

Elogia se fundó en 1999 y actualmente tiene su sede principal en Barcelona, España, aunque también cuenta con oficinas en Madrid, Vigo y Ciudad de México. Forma parte del Grupo VIKO y se especializa en ofrecer servicios Full Digital Commerce, integrando marketing digital, producto y logística para ofrecer soluciones de negocio completas. Son el partner estratégico de aquellas empresas que buscan crecimiento tangible, superando los enfoques tradicionales del marketing digital.

Con un equipo de más de 120 profesionales en Elogia y más de 200 en el grupo, han ayudado a sus clientes a generar decenas de millones de euros en facturación. Elogia se caracteriza por ser un operador de negocios digitales que integra marketing, producto y operaciones en un mismo equipo, ofreciendo así un enfoque de Full Digital Commerce.

Dispone de herramientas propias, como Mercator, Radia, Aquila y Picasso, que permiten gestionar datos, tomar decisiones estratégicas, y generar creatividades de forma automatizada y a escala. Además, Elogia ha trabajado con clientes de renombre como ACESUR, Estrella Damm, JVC Kenwood y Roche, demostrando su capacidad para generar crecimiento tangible en negocio y establecer relaciones a largo plazo. Como Amazon Ads verified partner, también manejan una inversión significativa en publicidad, superando los 100.000 € al mes en Sponsored Ads.

Elogia busca posicionarse como líder en Full Digital Commerce, integrando marketing digital, producto, operaciones y tecnología para ofrecer soluciones completas y personalizadas que impulsen el crecimiento sostenible de sus clientes. A través de la innovación y el uso de tecnologías avanzadas, Elogia está preparada para enfrentar los retos del comercio digital y continuar ofreciendo resultados tangibles para sus partners estratégicos.

Padeco Global Año de Creación: 2015.

Sede Principal: Madrid, España.

Número de Empleados: 23 profesionales.

Otras Sedes: Valencia, Sevilla, Barcelona, Bogotá (Colombia), Asunción (Paraguay).

Países en los que trabajan: España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Paraguay.

Marketplaces Gestionados: Amazon, Miravia, Shein, Kaufland, ManoMano, Leroy Merlin, CDiscount, Conforama, La Redoute.

Clientes Destacados: Bella Aurora, Asevi, Kaiku, Relec, RFEF, Folgers, Exeltis, Ingram, Manapro, Roca.

Premios 2023 y 2024: Gold Award en los Marketplaces Awards Spain 2023 (Mejor herramienta de data con Pangea), Silver en los Marketplaces Awards Spain 2023 (Mejor Marca de la Categoría: Motor), Bronze en los Marketplaces Awards Spain 2023 (Mejor Marca de Bricolaje y jardín), Bronze en los Marketplaces Awards Spain 2023 (Mejor Campaña creativa), Ganador de los Premios Tigo Business Conecta en LATAM con Pangea Intelligence.

Volumen de Publicidad en Amazon: 700.000 € a 1 millón de euros al año.

Padeco Global es una agencia internacional fundada en 2015 por Javier Domínguez y Jaime Soto, con sede principal en Madrid y presencia en ciudades como Valencia, Sevilla y Barcelona, así como en Bogotá, Colombia, y Asunción, Paraguay. Especializada en la gestión integral de marcas en Amazon y otros marketplaces, su enfoque abarca desde la consultoría estratégica basada en inteligencia de datos y tecnología, hasta la publicidad avanzada en Amazon (PPC y DSP) y la creación y optimización de cuentas de Seller y Vendor.

Con un equipo de 23 profesionales distribuidos en varios departamentos, Padeco Global se distingue por su capacidad para ofrecer un enfoque 360° que optimiza la presencia de las marcas en el entorno digital. Su tecnología propia, Pangea Intelligence, permite un análisis avanzado de datos y generación de KPI's personalizados para maximizar el rendimiento en Amazon, lo que les ha valido el reconocimiento del sector, incluyendo varios premios en 2023 y 2024.

Padeco Global gestiona clientes en más de 10 países, incluyendo España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y varios mercados de América Latina. Entre sus clientes destacados se encuentran marcas de renombre como Bella Aurora, DeKora y Kaiku, demostrando su experiencia y capacidad para gestionar cuentas complejas y de alto impacto.

Padeco Global tiene como objetivo fortalecer su oferta en publicidad Amazon DSP y potenciar el uso de su tecnología propia, Pangea Intelligence, para consolidarse como la agencia líder en el sector de marketplaces en los próximos 12-18 meses. Con un enfoque proactivo y orientado al crecimiento, la agencia busca ayudar a sus clientes a expandir su presencia en Amazon y otros marketplaces clave.

Labelium Año de Creación: 2001.

Sede Principal: París, Francia.

Número de Empleados: Más de 1.000 a nivel global, 40 en España.

Otras Sedes: Londres (Reino Unido), Fráncfort (Alemania), Berlín (Alemania), Viena (Austria), Madrid (España), Barcelona (España), Lisboa (Portugal), Nueva York(EE.UU.), Miami (EE.UU.), Chicago (EE.UU.), Los Ángeles (EE.UU.), Montreal (Canadá), Toronto (Canadá), Ciudad de México (México), São Paulo (Brasil), Shanghái (China), Sídney (Australia), Melbourne (Australia), Singapur (Singapur).

Países en los que gestionan clientes en Amazon y otros marketplaces: Italia, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Polonia, Suiza, Holanda, EE.UU., Canadá, México, Brasil, Australia, India, Japón.

Marketplaces Gestionados: Amazon, ManoMano, Cdiscount, Zalando, bol.com, Home 24, Kaufland, Maisons du Monde, Leroy Merlin, Carrefour, La Redoute, Real, Worten, Vente unique, But, Conforama, Ebay, El Corte Inglés, Galeries Lafayette, Veepee, Auchan, Decathlon, Kiabi, Showroom privé, Spartoo, Nature & Découverte, Greenweez, Rakuten, Fnac/Darty, Bricomarché, Back Market, Flipkart, Newegg, Walmart, Farfetch.

Clientes Destacados: Asus, Hisense, Isogona, Colgate, Haier, Micron, MAM Baby, iRobot, Einhell, Grupo Tendam, Castrol, Bolton, Moschino, TCL, Caudalie, Wonderbox, Sunglass Hut, Nutribén.

Premios 2023 y 2024: Oro en los Beauty Awards 2023 (Best paid digital marketing campaign), Plata en los Beauty Awards 2023 (Best digital marketing agency in beauty), Plata en los Tech & Programmatic Skills Awards 2023 (Rookie), Oro en los Marketplaces Awards Spain 2023 (Mejor Marca de la Categoría: Motor), Oro en los Marketplaces Awards Spain 2023 (Mejor Marca de la Categoría: Bebé), Plata en los Marketplaces Awards Spain 2023 (Mejor Marca de Gran Consumo), Oro en los Tech & Programmatic Skills Awards 2024 (Performance Manager).

Labelium es una agencia de marketing digital independiente fundada en 2001 en París, Francia. Con más de 20 años de experiencia, se ha consolidado como un referente global en la gestión de medios digitales y marketplaces, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes. La red de Labelium abarca 28 oficinas en 17 países, incluyendo Madrid, París, Nueva York y Sídney, entre otras ciudades.

Entre sus servicios destacan el análisis de medios para optimizar la selección de canales más adecuados (SEO, SEM, Display, Social, etc.), servicios personalizados de data como auditorías, estrategias y consultoría (Marketing Analytics, Modelos Predictivos, A/B Testing, entre otros), y la gestión integral de marketplaces y medios. En este ámbito, la agencia se especializa en la gestión 360º de cuentas de Amazon, estrategias full funnel en Sponsored Ads y DSP, y análisis avanzado de datos a través de Amazon Marketing Cloud y Kiliagon Suite, su tecnología propia. Esta plataforma facilita el seguimiento de datos de Amazon Retail y Advertising, proporcionando una visión completa del rendimiento de las marcas en diferentes mercados. Además, Labelium cuenta con equipos especializados en gestión de cuentas vendor y seller, optimización de contenido, advertising, estrategias dentro del entorno digital audiovisual (Prime Video Ads, Twitch...), gestión de feeds, creatividad y análisis de datos, permitiendo ofrecer un enfoque integral y centrado en los objetivos de sus clientes.

Con clientes en múltiples mercados, desde Europa hasta Asia y América, Labelium ha trabajado con marcas de renombre como Asus, Colgate y iRobot, ayudando a impulsar su crecimiento en el entorno digital. En 2023 y 2024, la agencia ha sido reconocida con varios premios por sus campañas y estrategias en marketplaces, destacando su liderazgo en el sector.

Labelium tiene como objetivo continuar apoyando a sus clientes en el logro de sus objetivos comerciales, así como en el incremento de sus ventas en Amazon, implementando una estrategia 360ª integral. Con un enfoque orientado a los datos, busca desarrollar diferentes casos de uso con Amazon Marketing Cloud, que permitan mejorar la medición de las campañas de sus clientes, facilitando la toma de decisiones en un entorno de publicidad full funnel.

Década Studio Año de Creación: 2019.

Sede Principal: Barcelona, España.

Número de Empleados: 28 profesionales especializados en eCommerce.

Otras Sedes: Ciudad de México (México), Salamanca (España).

Países en los que gestionan clientes en Amazon y otros marketplaces: España, México, EE. UU.

Marketplaces Gestionados: Leroy Merlin, ManoMano, Walmart, Amazon, Cdiscount, Miravia, Veppee, Kaufland, Bricodepot, Maisons du Monde, Mercado Libre, Worten, Carrefour.

Clientes Destacados: NDL Pro Health, JOMA, Prima Derm, Fluidra, Worten, Distribuciones Escudero Fijo, Humex S.A., Neovital Health SL.

Premios 2023 y 2024: Agencia Líder en Marketplaces en la VII Edición de los Premios Tecnología e Innovación de La Razón.

Década Digital Group es una agencia fundada en 2019 por Alba Castellet y Alex Castañeda, con sede principal en Barcelona, España, y presencia en Ciudad de México, México, y Salamanca, España. Se especializa en la gestión integral de marketplaces, Amazon Ads y DSP, así como en la administración de cuentas de Amazon Vendor y Seller. Con un equipo de 28 profesionales especializados en distintas áreas del eCommerce, Década Digital Group se posiciona como un socio estratégico para empresas que buscan destacar y crecer en el entorno digital.

La agencia es EU Gold Partner y Amazon Ads Advanced Partner, lo que respalda su experiencia y capacidades en la gestión de publicidad y estrategia en Amazon. Además, su tecnología propia, Década BI, permite integrar datos de Amazon Ads con Amazon Seller y Vendor, proporcionando una visión global y detallada de todas las métricas relevantes para sus clientes dentro del ecosistema de marketplaces.

Con clientes en España, México y Estados Unidos, y una cartera que incluye nombres como JOMA, Fluidra y Worten, Década Digital Group se destaca por su enfoque en la innovación y el uso de herramientas avanzadas como Helium10, Sellerboard y PPC Entourage, entre otras.

Década Digital Group tiene como objetivo ayudar a sus clientes a destacar en el mundo del eCommerce, ya sea escalando sus negocios en Amazon, diversificando su presencia en múltiples marketplaces o profesionalizando la gestión de sus cuentas. Con un enfoque claro en la internacionalización y la adaptación a las nuevas tendencias del mercado, la agencia se consolida como un aliado clave para empresas que buscan optimizar su rendimiento en plataformas digitales.

Artefact Año de Creación: 2015.

Sede Principal: París, Francia.

Número de Empleados: Más de 1.500 profesionales en todo el mundo.

Otras Sedes: 27 oficinas en 22 países.

Países en los que trabajan: Francia, Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, China y Brasil.

Marketplaces Gestionados: Más de 50 marketplaces.

Premios 2023 y 2024: Gold Award Mejor Marca de Gran Consumo. Gold Award Mejor Marca de Belleza. Gold Award Mejor Marca Deporte & Fitness. Gold Award Mejor Marca de Alimentación. Silver Award Mejor Agencia. Silver Award Directivo Revelación. Silver Award Mejor Vendedor. Silver Award Mejor Marca de Mascotas.

Artefact es una consultora global líder en acelerar la adopción de datos e inteligencia artificial para impactar positivamente en personas y organizaciones. Las principales verticales con las que trabaja son turismo, viajes, eCommerce y gran consumo; entre sus clientes ha habido marcas como Conforama, Orange, Nissan, L’Oreal y Heineken.

Una de sus áreas más destacadas es el sector Retail Media ofreciendo a las marcas soluciones innovadoras con servicios integrales para Amazon y otros Marketplaces, ayudando a resolver problemas avanzados de marketing a través de Amazon Marketing Cloud (AMC) y posicionándose como el principal revendedor de Amazon DSP en Europa.

amz360 Año de Creación: 2014 (Digital Market Business SL).

Sede Principal: Petrer, Alicante, España.

Número de Empleados: 6 profesionales dedicados.

Servicios Principales: Gestión integral de cuentas de Amazon, Publicidad en Amazon (PPC y DSP), Expansión internacional.

Experiencia en Marketplaces: Amazon, Aliexpress, Miravia.

Clientes Destacados: Molto, Jofel, Dian, 3RG Industrial, Corioliss, Mielso, Paellissimo, Recuperat-ion, Turrones el Artesano, Vicorva, Synkotech.

Especialidades: Optimización SEO de listings, Creación y optimización de Store y Contenido A+, Estrategias de venta y gestión de promociones, Resolución de problemas y desbloqueo de cuentas.

Expansión Internacional: Gestión de cuentas en Europa y México.

amz360 es una agencia especializada en la gestión integral de marketplaces, especialmente en Amazon, con un amplio conocimiento en todas las áreas de la plataforma. Desde la parte visual, pasando por posicionamiento y publicidad, hasta la parte administrativa, logística y fiscal, amz360 se ha consolidado como un referente en el sector gracias a su experiencia y un enfoque completo en la optimización de la presencia de sus clientes en Amazon.

Fundada por Sergio Nolasco Diez y Juan Navarro Barceló, amz360 tiene su sede principal en Petrer, Alicante, y se dedica a ofrecer soluciones personalizadas para empresas que buscan maximizar su potencial en el entorno digital. La agencia también cuenta con Digital Market Business SL, donde ha desarrollado estrategias de marketing online y gestión de redes sociales, y ha liderado ventas en marketplaces y e-commerce tradicional desde 2014.

La agencia trabaja con diversas plataformas como Amazon, Aliexpress y Miravia, ayudando a las marcas a expandirse a nivel internacional y maximizar su rendimiento en cada mercado. amz360 destaca por su capacidad para manejar todos los aspectos operativos y estratégicos de las cuentas, incluyendo la creación y optimización de contenido A+, gestión de campañas publicitarias, y resolución de problemas y desbloqueo de cuentas.

Sergio y Juan comparten una visión clara: proporcionar a sus clientes una experiencia completa y eficiente en la gestión de sus negocios en marketplaces. Con un equipo comprometido y una amplia red de contactos en la industria, amz360 se ha convertido en un actor clave en el ecosistema de Amazon en España.

Marketplace Lab Año de Creación: 2023.

Sede Principal: Terrassa, España.

Número de Empleados: 4 (Equipo senior).

Países en los que gestionan clientes en Amazon y otros marketplaces: Europa, EE. UU., Canadá, México.

Marketplaces Gestionados: Amazon Seller y Amazon Vendor.

Volumen de Publicidad en Amazon: Más de 50.000 € al mes.

Marketplace Lab nace en 2023 en Terrassa, cerca de Barcelona, bajo el liderazgo de Eric Vela, un experimentado consultor con una amplia trayectoria en el entorno de Amazon. La agencia se especializa en la consultoría y gestión de cuentas tanto para Amazon Seller como Vendor, con un enfoque principal en la experiencia y el compromiso con las marcas y fabricantes que confían en sus servicios. El objetivo de Marketplace Lab es claro: potenciar el crecimiento de las marcas dentro del marketplace.

Paralelamente, Marketplace Lab ha lanzado un proyecto de distribución para aquellas marcas que, por razones estratégicas, no desean tener presencia directa en marketplaces. En estos casos, la agencia asume el rol de socio estratégico, gestionando la venta de productos tanto en Amazon Europa como en Estados Unidos.

Si bien la agencia tiene una fuerte especialización en sectores como los suplementos y complementos alimenticios, colabora con clientes de una amplia variedad de sectores.

Uno de los principales puntos fuertes de Marketplace Lab es su expertise en la gestión de campañas publicitarias, así como las avanzadas herramientas de reporting que ofrece a sus clientes. La agencia, además, es un Amazon Ads Verified Partner y forma parte del Amazon Service Provider Network (SPN), lo que refuerza su capacidad para ofrecer soluciones de alto nivel a sus clientes.

Winbia Año de Creación: 2020.

Sede Principal: Tarragona, España.

Número de Empleados: 10 profesionales especializados en eCommerce, Data y Ads.

Países en los que trabajan: España, Francia.

Marketplaces Gestionados: Amazon Seller, Amazon Vendor, PCcomponentes, Decathlon, Sprinter, ManoMano, Miravia.

Winbia es una agencia fundada por Bistra Ivanova y Alba Blanco. Se especializa en Paid Media, Analytics y Marketplaces. En Winbia, el objetivo es convertir a sus clientes en “winners”, ayudándoles a optimizar sus resultados en marketplaces.

Los servicios que ofrecen incluyen un enfoque estratégico para la gestión de negocios en marketplaces, proceso de lanzamiento de productos, preparación completa de listings, análisis de competencia y benchmarks personalizados, gestión de campañas pagadas dentro de marketplaces y soporte en la gestión diaria de cuentas en marketplaces.

Winbia trabaja sobre tres pilares básicos que definen sus valores y enfoque:

Estrategias Personalizadas y Consultoría Estratégica Integral: Winbia no se limita a ofrecer servicios generales. Realizan auditorías y consultorías estratégicas detalladas para evaluar la viabilidad del negocio en los marketplaces y crear una estrategia personalizada que incluye canales de distribución y estrategias de precios específicas.

Metodología Basada en Datos y Herramientas Avanzadas: Winbia se destaca por su enfoque basado en datos, utilizando herramientas avanzadas de análisis para la toma de decisiones. Esto permite a los clientes confiar en decisiones informadas y estratégicas que aumentan la rentabilidad de sus ventas.

Comunicación Directa y Relación de Confianza: Winbia busca construir relaciones sólidas y de confianza con sus clientes. En todo momento, los clientes tienen contacto directo con el equipo de Winbia, lo que garantiza una comunicación abierta y efectiva. Esto crea un entorno donde las decisiones se toman de manera conjunta, fomentando una relación cercana y transparente.

Winbia elige cuidadosamente los proyectos con los que colabora, buscando relaciones de calidad y duraderas. Su objetivo es crecer junto a sus clientes, impulsando el éxito mutuo en cada paso del camino.

Unirse a AVAMZES Invitan a marcas, fabricantes y vendedores a unirse a la comunidad para acceder a conocimientos, formación y apoyo especializado en Amazon y otros marketplaces. Para más información, se puede dejar un mensaje aquí.