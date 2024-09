Sonoriza Eventos ayuda a promover la revolución del sonido en los eventos corporativos

La tecnología continúa generando una verdadera revolución de alcance mundial. Todos los sectores productivos y no productivos se vieron en la obligación de reconfigurar su estructura de negocio a causa de los avances tecnológicos, siendo la industria del sonido uno de los ejemplos más elocuentes. En los últimos años, la revolución del sonido en los eventos corporativos no solo ha mejorado la calidad del audio en materia de innovación tecnológica, sino que además ha transformado la experiencia del usuario, involucrándolo de una forma más directa. Ante este escenario, desde Sonoriza Eventos pretenden aprovechar al máximo este proceso de transformación. La empresa que tiene como directores a Javier Real y José Pérez dispone de equipos de primer nivel que le otorgan un valor agregado a los eventos corporativos.

La importancia de contar sistemas de sonido de última generación en los eventos corporativos Cuando los eventos corporativos disponen de sistemas de sonido de alta tecnología, la experiencia de los participantes se vuelve única. Los organizadores pueden expresar su mensaje de forma clara, provocando el impacto que desean ante el público presente. Si los equipos de audio son de calidad, las empresas consiguen captar la atención de sus invitados y alcanzar sus objetivos. En los eventos corporativos no pueden faltar herramientas de tecnología como micrófonos inalámbricos, altavoces direccionales y sistemas de mezcla digitales. Estos aparatos son los que brindan la posibilidad de que el encuentro sea dinámico e innovador. Esta revolución del sonido también incluye a la realidad aumentada o virtual que sirve para crear experiencias multisensoriales y provocar emociones altamente impactantes en los asistentes. La música y los efectos especiales son recursos cada vez más utilizados en los eventos corporativos debido a que ofrecen algo diferente, rompen con lo establecido y generan mayor potencia en el mensaje que se desea transmitir.

Sonoriza Eventos incorpora elementos claves de la revolución del sonido a los eventos corporativos Sonoriza Eventos entiende que la revolución del sonido es una pieza fundamental para los eventos corporativos y por este motivo cuenta con tecnología de vanguardia y un equipo de profesionales con experiencia que se dedica a manipular plataformas de audio de primer nivel. La empresa brinda un servicio de streaming de video en directo o grabado a través de OBS Studio y BlackMagic ATEM, con distintos puntos de cámara fijos u operados, micrófonos adaptados en función de las necesidades del evento, y retransmisión multiplataforma. A su vez, cuenta con pantallas para pequeños y medianos eventos corporativos que incluyen dispositivos complementarios como Barco ClickShare, pasadores de diapositivas y switch para varias pantallas. La revolución del sonido en los eventos corporativos llegó para quedarse y la mejor manera de sacar provecho de ella es contratando los servicios de Sonoriza Eventos.