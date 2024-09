Manchas en la cara: estos son los ingredientes más eficaces para combatirlas

Las manchas de la cara son una de las preocupaciones estéticas más comunes que afectan a personas de todas las edades y tipos de piel. Estas manchas, que varían en tamaño, forma y color, pueden ser un motivo de incomodidad estética, afectando a la uniformidad y a la claridad del tono facial. La cosmética, por medio de tónicos, cremas y serums, puede hacer mucho por prevenirlas e incluso por despigmentarlas, gracias a ingredientes como la niacinamida, el ácido glicólico, la arbutina o la vitamina C (ácido ascórbico), cuya eficacia está científicamente comprobada.



Las causas de las manchas (pecas, melasmas, lentigos solares, vitíligo, queratosis seborreica, etc…) son diversas e incluyen diversos factores como la exposición solar, los cambios hormonales, el envejecimiento o la genética. Por suerte, existen muchas maneras de tratarlas, ya sea por medio de procedimientos dermatológicos avanzados o con cosméticos tipo serums, cremas, etc.

Lo importante en estos últimos está en su composición: “La niacinamida o vitamina B3 es uno de los ingredientes más polivalentes que existen, es un agente despigmentante de primer orden que logra disminuir la hiperpigmentación al inhibir la transferencia de melanina a las células superficiales de la piel., reduciendo la apariencia de las mancha y consiguiendo un tono más uniforme” – nos dice Esperanza Sáenz, responsable de imagen de la firma Nezeni Cosmetics. Otro ingrediente importante que actúa contra las manchas es la vitamina C o ácido ascórbico, de una gran capacidad para inhibir la enzima tirosinasa, lo que la convierte en un gran despigmentante, esencial a la hora de producir más colágeno, protegiendo la dermis del daño causado por los radicales libres y la exposición UV, factores determinantes en el envejecimiento prematuro. También fundamentales serían el propanediol, la glicerina u otros ingredientes tan naturales como la caña de azúcar, el extracto de arándano o algunos cítricos, junto a otros que suele utilizar por ejemplo, la firma cosmética natural Di Oleo.



Arbutina, el antioxidante natural que aclara las manchas

Sumamente importante es la arbutina, un activo que funciona como uno de los ingredientes despigmentantes más seguros y eficaces en la actualidad. Se adapta a todo tipo de cutis y es muy resolutivo a la hora de tratar manchas oscuras y de la edad. Este antioxidante natural, se encuentra en las hojas de plantas como la gayuba, el arándano y el arándano rojo, aunque también se suele fabricar sintéticamente. Además, es utilizada en dermatología como un agente para aclarar la piel en el tratamiento de la hiperpigmentación, pues ejerce de inhibidor de la tirosinasa y detiene la producción adicional de melanina. La arbutina detiene cualquier producción adicional de melanina, lo que provoca junto a una menor cantidad de tirosina, que haya menos pigmento y por tanto, menos manchas oscuras, de la edad, pecas, melasma o pigmentación posinflamatoria, consiguiendo una tez más uniforme.

Esperanza Sáenz, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics, recomienda usar siempre la arbutina en forma de serum facial, crema o gel dos veces al día, por la mañana y por la noche: “Si es la primera vez que la usas, lo mejor es hacer una prueba previa antes de aplicarla por toda la cara, por ejemplo, en la noche y en un área pequeña de la frente donde la piel es más gruesa. Si no hay irritación en las 24h siguientes, es señal de que puedes empezar a usarla todas las noches, para continuar después por las mañanas también”.

El resultado de la arbutina en la piel se potencia con la ayuda de la vitamina C, mucho mejor después de exfoliarla: “Se aplica en las áreas afectadas del rostro por la hiperpigmentación, siempre evitando ojos, labios y alrededores de la boca. Además de la cara, el pecho y las manos son otras áreas que también pueden verse afectadas, Por tanto, también puedes aplicar arbutina en la parte superior de las manos y el pecho”. Desde Nezeni Cosmetics aconsejan hidratar el rostro dos veces al día con crema hidratante, para lo que hay que esperar que el tratamiento con arbutina se seque completamente. Si no lo haces, la arbutina no podrá hundirse hasta la dermis para hacer su función. Otro consejo está en la protección solar, puesto que la arbutina frena la producción de melanina y hace que la piel esté más vulnerable a las quemaduras, se recomienda protegerse muy bien del sol cuando estemos usando arbutina.