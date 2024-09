El camino de dormitorum hasta convertirse en la cadena de tiendas de colchones más rentable

La firma de colchones dormitorum se erige como la más rentable de su sector en menos de 10 años de actividad. Su éxito no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia empresarial sólida, innovación constante y un profundo conocimiento del mercado y de las necesidades de sus clientes y empleados.

La visión de su fundador, Alexis Amaya, ha transformado una idea ambiciosa en un monstruo de venta de colchones y otros equipos de descanso, sabiendo adaptarse a las nuevas tendencias y ofreciendo una gama de productos que satisface todos los gustos. Repasamos su trayectoria para entender este fenómeno del que se está hablando mucho últimamente en redes sociales.

Comienzos de dormitorum dormitorum comenzó de manera humilde, con Alexis Amaya, un emprendedor nato que ha superado innumerables obstáculos a lo largo de su carrera. Antes de convertirse en la cara visible de la gran empresa que es hoy día dormitorum, Alexis gestionaba las ventas desde un furgón que le dio una empresa para la que trabajaba. Una experiencia que le permitió conocer de cerca el comportamiento del mercado y las necesidades de los clientes.

Tal como asegura Alexis, “El problema principal de los negocios, y del comercio tradicional como es este, es que viven del circulante, sin un ahorro consolidado y una constante expansión, lo que se genera se invierte en seguir creciendo. Y cuando la rueda se para, el dinero sigue saliendo porque hay gastos que no se paran con ella”.

Tras años de aprendizaje en los que puso en práctica técnicas de venta directa, marketing one-to-one, e incluso vivió momentos de crisis que incluso lo llevaron a perder su casa en 2012, Alexis decidió dar un giro radical a su negocio. En un sector dominado por empresas familiares, decidió apostar por una estrategia disruptiva centrada en el comercio online.

En solo una semana, sus ventas online comenzaron a superar las ventas físicas, triplicando los ingresos en poco tiempo. Así nació la versión moderna de dormitorum, una empresa que no solo se adapta a las necesidades del consumidor, sino que también ha sabido aprovechar las ventajas del mundo digital.

Claves para convertirse en la cadena de tiendas de colchones más rentable “Cada decisión que tomas te hace alejarte o acercarte más a tu objetivo” asegura Alexis Amaya, quien se ha convertido en un referente no solo en la venta de colchones, sino también a nivel empresarial por su enfoque para con sus trabajadores diametralmente opuesto al común de los empresarios.

Hacerlo mejor que la competencia

Uno de los pilares fundamentales de dormitorum ha sido su capacidad para ofrecer un mejor servicio que la competencia. Alexis Amaya ha dejado claro que la diferencia no solo está en los productos, sino en la forma en que se comunican y venden. dormitorum ha perfeccionado su servicio al cliente, utilizando un enfoque personalizado y una estrategia de marketing digital eficaz que les ha permitido destacar frente a otras cadenas. Además, han trabajado para optimizar los procesos logísticos, asegurándose de que los colchones, fabricados en España, lleguen rápidamente a los hogares de sus clientes, mejorando la experiencia de compra.

Una persona por tienda

En las tiendas de colchones dormitorum se ha implementado una política que distingue a la cadena. Cada tienda se abre con un empleado que se dedica exclusivamente a cuidar de los clientes. De manera que los costes iniciales de una tienda son los mínimos como para poder mantenerla abierta el tiempo suficiente como para que empiece a dar beneficio. Esto permite que cada trabajador tenga las mejores condiciones y que esto repercuta en el trato que ofrece a los clientes.

Para Alexis Amaya, la atención personalizada es esencial para que el negocio funcione. Este enfoque garantiza que cada cliente reciba un trato cercano y profesional, lo que mejora significativamente la experiencia de compra y fomenta la fidelización. Tener a una persona responsable en cada tienda ha sido un factor decisivo para mantener la calidad en el servicio y asegurar que las necesidades de los clientes se atiendan de forma eficiente.

Inversión en digital

Desde el principio, Alexis apostó fuerte por el marketing online. El posicionamiento en buscadores ha sido una herramienta fundamental para el crecimiento de dormitorum. Según el propio fundador, “La inversión en posicionamiento web ofrece un retorno de inversión a largo plazo que supera a muchas otras estrategias”. Este balance entre posicionamiento orgánico y campañas pagadas ha permitido a dormitorum destacarse en el entorno digital, mientras que la apertura de tiendas físicas ha facilitado su expansión por la península ibérica, con presencia en ciudades como Madrid, además de Tenerife y Las Palmas.

Cuidado de los trabajadores

Otro factor importante en el éxito de dormitorum es el cuidado de sus trabajadores. Alexis Amaya ha mantenido una política de recursos humanos centrada en el bienestar de su equipo. Considera que para que una empresa prospere, es esencial cuidar tanto a los clientes como a los empleados. Esta filosofía se refleja en una alta retención de personal y en un ambiente laboral positivo, lo que contribuye al buen funcionamiento de la empresa.

De hecho, Alexis relaciona de forma directa su rentabilidad con la felicidad de sus empleados. Ya que uno de sus principales competidores con más del triple de tiendas consigue facturar menos de un 50% más que dormitroum. Lo que refleja la eficiencia de cada euro invertido por la firma en vender colchones.

Buenas campañas de marketing

dormitorum no solo ha logrado sobresalir gracias a su estrategia digital, sino también por sus campañas de marketing creativas y efectivas. La empresa ha colaborado con personajes públicos que han captado la atención del público y han generado gran visibilidad para la marca. Entre las campañas más destacadas se encuentra la realizada con el popular actor Lorenzo Lamas, el actor Pablo Chiapella de “La que se avecina” o la que causó más revuelo, la participación de Jordi ENP. Estas acciones no solo han ayudado a generar ruido alrededor de dormitorum, sino que también han dado a la marca la posibilidad de llegar a una audiencia más amplia y diversa.

Cada año se compran más colchones online Según los estudios de Ecommerce realizados por el Observatorio Cetelem en España, cada año se compran más productos de descanso. En 2023 el 30% los consumidores encuestados adquirió algún elemento de descanso a través de internet. Desde almohadas, textil, colchones, hasta sillones y otros productos.

Una apuesta clara de dormitorum desde el principio, que ha logrado transformar un modelo de negocio tradicional en un éxito digital sin precedentes. Gracias a su enfoque en el cliente, el cuidado de sus empleados y una estrategia de marketing innovadora, se ha convertido en la cadena de tiendas de colchones más rentable del mercado español.