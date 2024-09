Ir un paso por delante con el aprendizaje de inglés en una academia de idiomas

Aprender nuevos idiomas es una habilidad útil no solo para convivir e interactuar en el extranjero, sino también para obtener mejores oportunidades académicas y profesionales. Particularmente, aprender inglés en Barcelona es una llave capaz de abrir muchas puertas.

Winter School of English es una escuela con más de 30 años dedicándose a la enseñanza de idiomas, destacando no solo por su pasión y compromiso por la enseñanza, sino también por la calidad del profesorado y la efectividad de sus métodos, lo que los ha llevado a convertirse en un centro formador oficial de exámenes internacionales como Cambridge, TOEFL y TOEIC.

¿Por qué estudiar inglés en una academia? Las academias de idiomas ofrecen la posibilidad a los estudiantes de inscribirse en un curso adaptado a su nivel de inglés, de manera que el contenido formativo y la exigencia se acoplen mejor a la base que tiene cada alumno, avanzando en el curso sin agobios ni estrés. Asimismo, las academias reconocen la importancia de las clases personalizadas para una mejor eficiencia, por ello ofrecen grupos reducidos para fomentar la motivación entre los estudiantes, que practiquen entre ellos y compartan conocimientos.

Por otra parte, los profesores que enseñan en las academias son bilingües y, en muchos casos, nativos, con experiencia y los conocimientos necesarios para enseñar el inglés. Así se garantiza que las clases sean con contenido de calidad, incentivando el aprendizaje del lenguaje. Adicionalmente, aprender idiomas en una academia mejora las competencias de los alumnos, ya que cada profesor se encarga de proporcionar las herramientas necesarias y las mejores técnicas de aprendizaje para perfeccionar las habilidades de escritura, escucha, lectura y habla del idioma, identificando y corrigiendo cada uno de los errores, haciendo posible una comunicación fluida con cualquier anglohablante.

¿Qué ofrecen las academias de inglés? Las academias de inglés, como Winter School of English, ofrecen cursos regulares, intensivos y particulares de idiomas, en todos los niveles, desde el A1 hasta el C2, y aptos para todas las edades, proporcionando cursos de acuerdo a las prioridades y necesidades de cada estudiante. También muchas de ellas son centros formadores Cambridge oficiales para todos los niveles, como PET, KET, First Certificate, Cambridge Advanced y Proficiency, así como centros formadores oficiales de TOEIC y formadores y examinadores oficiales de TOEFL.

Estas academias son reconocidas por su formación personalizada, con un equipo de expertos a disposición del estudiante. Para garantizarlo, cada aspirante pasa por un proceso de evaluación para identificar su nivel en el idioma y una entrevista personal para así poder ubicar a cada uno en el grupo que más se ajuste a su carácter, madurez, objetivos y nivel.

Por estas razones, cuando se trata de tener la mejor experiencia académica y formativa en cuanto al aprendizaje de idiomas, acudir a una academia de inglés en Barcelona es la opción más idónea.