El entrenamiento de fuerza como un aliado para prevenir el dolor en las articulaciones, por Iruka CrossFit

El dolor articular afecta a un gran número de personas en el mundo. En España, aproximadamente 7 millones de habitantes padecen de artrosis, una enfermedad que puede causar dolores incapacitantes en las articulaciones.

Para evitar estos problemas de salud articulares, una de las mejores herramientas es el entrenamiento de fuerza. Así lo destaca Iruka, un gimnasio de CrossFit que, con el objetivo de hacer llegar este deporte a todos los públicos, ofrece clases en modalidades basic y funcional, con las cuales ayuda a prevenir y superar estos cuadros de dolor, independientemente de la forma física actual.

Un espacio de entrenamiento enfocado en la salud y el bienestar Ubicado en la localidad de Algorta, Iruka es un gimnasio de CrossFit con más de 7 años de experiencia, cuyo enfoque no solo se basa en mejorar la condición física, sino la salud en general. En ese sentido, sus servicios abarcan varios elementos complementarios al entrenamiento de fuerza, como entrenamientos personales, masajes deportivos y asesoría en nutrición, entre otros aspectos.

Por otro lado, ofrecen clases en modalidad basic, para quienes necesitan empezar en el CrossFit con movimientos sencillos y de menor dificultad. También están las clases de entrenamiento funcional, para aquellos que tienen miedo o no quieren incursionar directamente en esta disciplina. Con estos recursos buscan ayudar a todo tipo de público, sin importar su edad o género, a romper con el sedentarismo y mejorar la salud y bienestar general.

Los aportes del entrenamiento de fuerza en la salud El deporte y ejercicio físico tiene varios beneficios globales para la salud. En particular, el entrenamiento de fuerza ayuda a prevenir diversas patologías y dolores recurrentes, como el dolor de espalda o en las rodillas. Estos ejercicios fortalecen los músculos que rodean la articulación, lo que previene lesiones y ralentiza el desgaste de estos tejidos.

Asimismo, este tipo de entrenamiento mejora el control de peso, fortalece los huesos y optimiza el equilibrio postural. Además, es una excelente herramienta para impulsar la sensación de vigor y energía, así como mejorar la calidad del sueño y armonizar el estado de ánimo. Todos estos beneficios se pueden aprovechar al máximo en Iruka, un gimnasio que, a través del CrossFit, busca promover la salud y fortaleza de las personas.