PREDATOR y UNIVERSITY Esports se alían para ofrecer el mejor contenido de entretenimiento a los universitarios españoles

UNIVERSITY Esports by PREDATOR será el nombre con el que arrancará la nueva temporada 2024/25 en España, Italia y Francia PREDATOR aterriza en las universidades de España, Italia y Francia a través de UNIVERSITY Esports. La marca de PC gaming de Acer dará su apoyo al proyecto educativo y tecnológico durante el primer split de la temporada 2024/25, en el que acompañará a los estudiantes a través de su implicación en el sector del gaming, el entretenimiento y la cultura geek, a la vez que se mostrarán las oportunidades laborales que ofrece la emergente industria de los esports y los videojuegos.

La llegada de PREDATOR como nuevo naming del proyecto se ha hecho oficial a través de las cuentas en redes sociales de UNIVERSITY Esports España y de la propia marca. UNIVERSITY Esports by PREDATOR ya es una realidad: más de 70 universidades de España forman parte de la mayor plataforma global de gaming, tecnología y educación para universitarios de todo el mundo, que ya está presente en 26 países de cuatro continentes y cuenta con la participación de más de 100.000 estudiantes de 2.000 universidades.

Jaume Pausas,Director de Marketing de ACER, dice: "La asociación de Acer con Intel y UNIVERSITY Esports se basa en nuestro compromiso compartido de apoyar a la comunidad educativa y de esports a todos los niveles, llevando el juego a nuevas cotas. Nuestros últimos portátiles para juegos Predator, equipados con procesadores Intel Core de 14ª generación, ofrecen un potente rendimiento e incorporan funciones basadas en inteligencia artificial que mejoran la experiencia de juego en general".

Según Josh Williams, Global Director de UNIVERSITY Esports: "Es un orgullo contar con PREDATOR en UNIVERSITY Esports. La entrada de la marca sube el nivel del proyecto y, gracias a su apoyo, estaremos más cerca de lograr nuestro objetivo: ofrecer una experiencia educativa y de entretenimiento más completa a los jóvenes durante su periodo universitario. PREDATOR nos ayudará a ampliar la visión de los estudiantes sobre el entorno esports-gaming y las oportunidades laborales que ofrece la industria de los videojuegos, que ya supera los ingresos de la música y el cine juntos".

A partir de estos momentos, UNIVERSITY Esports by PREDATOR será visible en todas las competiciones y actividades organizadas, tanto en eventos físicos como en sus retransmisiones en streaming. Además, la marca también tendrá presencia en las comunicaciones de ambos proyectos a través de las redes sociales y en sus páginas web.

Los jóvenes son gamers

Los estudiantes universitarios, integrados dentro de la Generación Z, tienen un innegable interés por el gaming, que se posiciona como una de las formas de entretenimiento que más crece a nivel global. Según diferentes estudios internacionales, los jóvenes representan alrededor de un tercio de la población mundial y su influencia sobre la industria empieza a ser importante. Se estima que más de 3 mil millones de personas serán gamers en 2025 en todo el mundo.

El portal estadístico Statista señala que España superará los 9 millones de aficionados a los videojuegos en 2027. Esta misma fuente también indica que los ingresos anuales del mercado nacional del gaming serán de 1.500 millones de euros en 2024 y pronostica que la facturación crecerá por encima de los 1.900 millones de euros para el 2027.