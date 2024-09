Globamatic lanza un innovador servicio de extra-brillo para digitalización de películas Super 8

La empresa ha implementado esta mejora en respuesta a una demanda creciente de usuarios que buscan preservar sus películas familiares o proyectos cinematográficos antiguos con la mayor fidelidad posible. La tecnología utilizada por Globamatic Media no solo promete una imagen más clara y nítida para escenas oscuras, sino que también elimina problemas comunes en otros procesos de digitalización, como la inestabilidad de la imagen o el parpadeo Globamatic Media ha desarrollado un nuevo servicio de digitalización de películas Super 8 que incluye una tecnología de LED extrabrillante, ofreciendo una mejora significativa en la calidad de las escenas oscuras. Este avance, implementado en septiembre de 2024, promete optimizar la experiencia visual y preservar mejor los recuerdos cinematográficos. Este avance se suma a la Resolución HD con alto de fotograma de 1080 píxeles que se empezó a ofrecer desde 2022 en los ficheros MP4 para USB. Esta resolución HD es real, no interpolada, como la que realizan algunos escáneres domésticos, y la nitidez del sistema de Globamatic Media queda muy por encima de la obtenida con estos medios no profesionales.

Esta iniciativa introduce un sistema de retroiluminación LED extrabrillante, diseñado para resaltar los detalles en escenas con poca luz y mejorar significativamente la calidad de imagen.

Uno de los mayores beneficios de este nuevo servicio de digitalización de Super 8 es el uso de un sistema de captación directa desde el fotograma, evitando así la necesidad de proyecciones, que suelen degradar la calidad visual. El proceso de digitalización incluye la opción de entregar el contenido en formatos modernos como MP4 para USB o DVD-Video, garantizando que los recuerdos filmados en Super 8 puedan ser disfrutados de manera sencilla en dispositivos actuales.

A diferencia de otros métodos tradicionales que utilizan lámparas incandescentes, este sistema de retroiluminación LED variable permite ajustar la intensidad del brillo según las necesidades de la escena. Esto no solo optimiza el resultado final, sino que también evita el temido efecto "HotSpot", que aparece cuando algunas áreas de la película se iluminan de manera desigual, generando zonas sobreexpuestas.

Otro aspecto destacado del servicio es su sistema AntiParpadeo, que asegura una digitalización libre de interrupciones visuales. Gracias a este avance, se logra una reproducción fluida y estable, eliminando el efecto de parpadeo que a menudo afecta la calidad de las películas antiguas durante el proceso de conversión a formato digital.

Este nivel de precisión en la digitalización de Super 8 permite que los usuarios disfruten de imágenes más nítidas y sin distorsiones. Al reducir las interferencias, las películas mantienen su autenticidad visual, tal como fueron grabadas originalmente.

El avance tecnológico presentado por Globamatic Media responde al interés creciente por conservar películas de Super 8 con un nivel de detalle y realismo superior. Gracias a la retroiluminación LED extrabrillante, escenas que anteriormente resultaban difíciles de ver debido a la baja exposición ahora pueden apreciarse con mayor claridad, ofreciendo una experiencia cinematográfica mejorada.

Con este lanzamiento, Globamatic Media reafirma su compromiso con la innovación y la calidad en el ámbito de la digitalización audiovisual, permitiendo que los recuerdos cinematográficos del pasado puedan revivirse con la tecnología del futuro.