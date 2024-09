Migración a la nube sin riesgos; las cinco medidas infalibles de ICR Evolution

No hay ningún misterio en decir que cada vez más empresas están migrando su contact center a nube. Por eso, desde ICR Evolution han desarrollado una guía práctica para garantizar que este proceso, además de ser eficiente, sea seguro. Con el objetivo de llevar confianza a estas organizaciones, la compañía ha señalado cinco medidas clave de seguridad que todo contact center debe considerar antes de migrar al cloud.

ICR Evolution, líder en el desarrollo de soluciones para contact center en España no tiene dudas sobre los beneficios de la nube. Tecnología cloud no solo permite a las empresas reducir costes operativos, sino que también ofrece una flexibilidad sin precedentes, permitiendo a los contact center escalar sus operaciones según sus necesidades. La experiencia y conocimientos de ICR Evolution en este ámbito son la base de estas cinco medidas de seguridad fundamentales para garantizar una migración sin fricciones:

Evaluación exhaustiva de necesidades y proveedores de servicios en la nube: Antes de elegir un proveedor, tomarse el tiempo para una evaluación en profundidad. Preguntar sobre certificados de seguridad e investiga la reputación del proveedor en cuanto a antecedentes y problemas en esta materia. Además, hacer siempre estas preguntas clave: "¿Cómo se manejan los incidentes de seguridad?", y "¿Qué medidas de recuperación ante desastres están implementadas?".

Implementación de políticas de seguridad de datos: Implementar protocolos de encriptación de datos tanto en tránsito como en reposo, gestión de accesos mediante autenticación multifactor (MFA) y realización de auditorías continuas. Capacitar al personal en estos aspectos es igualmente crucial. En la seguridad de la información, el eslabón más débil puede ser humano, por eso es fundamental que todos en la organización comprendan su rol en la protección de los datos.

Evaluación de riesgos de seguridad antes de la migración: Este proceso permite identificar activos críticos y evaluar las vulnerabilidades. Es fundamental contar con un plan de mitigación para cada riesgo detectado. Toma nota: es mejor estar preparado para el peor escenario que verse obligado a improvisar cuando ocurre un incidente.

Pruebas de seguridad y auditorías continuas: Realizar pruebas de penetración, de vulnerabilidad y de integridad de datos, tanto antes como después de la migración. Asimismo, la implementación de auditorías continuas es clave para mejorar y mantener la seguridad en el largo plazo.

Planificación de recuperación ante desastres y continuidad del negocio: Tener un plan de recuperación ante desastres es esencial para asegurar que el contact center continúe operando en caso de un fallo de seguridad. Por su parte, el plan de continuidad del negocio minimiza las interrupciones y garantiza que los clientes no noten ningún cambio operativo durante el proceso de recuperación.

Un proceso continuo de seguridad Desde ICR Evolution quieren dejar un mensaje clave: la migración a la nube no es solo un cambio tecnológico, sino un compromiso con la seguridad. La seguridad no es un destino, es un proceso continuo. Requiere atención constante y mejoras regulares para proteger los datos y garantizar la operatividad del contact center.

