El voto electrónico y su tendencia creciente en los procesos electorales de Europa

El voto electrónico ha emergido en los últimos años como una herramienta innovadora en Europa. Varios países están explorando e implementando esta tecnología de votación en sus procesos electorales, en un contexto donde más de la mitad de la población participará en las elecciones de 2024.

Entre los países europeos, Estonia se sitúa como pionero en modernización electoral. El país báltico introdujo esta modalidad en 2005, como parte de una campaña para impulsar los servicios digitales en todos los niveles de la sociedad. En España este sistema de sufragio aún es materia pendiente de aplicación en gran escala, sobre todo en el caso de las elecciones nacionales.

El voto electrónico en Europa, una tendencia creciente El voto electrónico en Europa ha marcado una transformación en la forma en que los ciudadanos ejercen su derecho al sufragio y como reflejo de la transparencia democrática. Conforme avanza la tecnología, la sociedad se digitaliza y cada vez más países europeos están explorando la adopción de software y tecnologías en este ámbito.

Un ejemplo de esto ha sido Estonia, país que en el 2005 implementó el voto por internet a nivel nacional. Desde entonces, los ciudadanos de la república báltica pueden realizar una votación segura de manera remota a través de una tarjeta de identificación electrónica, lo que facilita un sistema rápido, fiable y accesible.

Ahora bien, en países como España la digitalización elecciones aún no se consolida. Si bien el país ha aplicado esta revolucionaria tecnología en numerosos contextos como elecciones internas de asociaciones y empresas, en procesos electorales nacionales a gran escala no se ha utilizado. No obstante, el debate sobre su viabilidad ha ganado relevancia en los últimos años.

Además de aumentar la confianza electoral, los beneficios del voto online en el territorio español se plantean desde diversas perspectivas. La reducción de costes en comparación con los procesos convencionales, así como la inmediatez en el escrutinio y el incremento de la participación ciudadana, son algunas de las principales ventajas que hacen de esta una opción atractiva.

