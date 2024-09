​Es necesaria una gran movilización por la paz

Desde Recortes Cero condenamos enérgicamente el bombardeo y los atentados perpetrados por el gobierno de Israel contra el Líbano, que han causado casi 600 muertos y cerca de 2000 heridos, entre ellos decenas de niños.



Cuando se cumple casi un año del inicio del genocidio en Gaza, el gobierno de Netanyahu ha dado un peligroso paso en una espiral de guerra que pone a todo Oriente Medio al borde de una gran conflagración.

El Estado de Israel está cometiendo crímenes de guerra usando la misma argumentación falaz que viene utilizando en Gaza: primero acusa a Hezbolá de ocultarse y esconder armas entre los ciudadanos, y a continuación bombardea edificios civiles sin apenas ofrecer a los habitantes la posibilidad de ponerse a salvo.

A la vez que condenamos a Netanyahu hay que denunciar el respaldo cómplice de EEUU, que no ha cesado de enviar armas y munición -la última entrega, en agosto, de 20.000 millones de dólares - y ha protegido a Israel en la ONU de cualquier condena o sanción. Sin este apoyo constante no hubieran sido posible este genocidio.

Estos crímenes no pueden quedar impunes. Nunca nos habituaremos a las bombas y no vamos a cejar en nuestra denuncia. A la vez que condenamos esta nueva masacre en el Líbano, no dejamos de mirar la tragedia que se sigue viviendo en Gaza y en Cisjordania.

Desde el primer momento Recortes Cero ha denunciado el genocidio en Palestina y también ha condenado sin ambages el terrorismo de Hamás. Hemos promovido el manifiesto “Parar la Guerra. Ni Terrorismo, ni Genocidio” con el apoyo de cientos de profesionales, organizaciones y miles de personas de 34 países. Y ahora vamos a redoblar nuestro esfuerzo en la defensa de la paz.

Recortes Cero hacemos un llamamiento para que este mes de octubre, que se cumplirá un año del inicio de la guerra, sea un mes de movilización ciudadana por la paz.